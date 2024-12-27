Глава минтарифов Пермского края уходит в отставку

В Пермском крае сменится министр тарифного регулирования и энергетики. Мария Козлова решила уволиться.
«Министр тарифного регулирования и энергетики Пермского края Мария Козлова написала заявление об увольнении. Ее последним рабочим днем станет 19 января 2025 года», — пишет газета «Звезда».
Уточняется, что Козлова уходит по собственному желанию. До 19 января она будет находиться в отпуске. Ее кресло может занять заместитель министра, начальник управления регулирования и контроля Сергей Россихин.
Ранее URA.RU рассказало, что руководитель Центра спортивной подготовки Прикамья Михаил Аминов покинет должность. Это связано с реорганизацией структуры.
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