27 декабря 2024

Глава минтарифов Пермского края уходит в отставку

© Служба новостей «URA.RU»
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Козлова работает до 19 января 2025 года
Козлова работает до 19 января 2025 года Фото:

В Пермском крае сменится министр тарифного регулирования и энергетики. Мария Козлова решила уволиться.

«Министр тарифного регулирования и энергетики Пермского края Мария Козлова написала заявление об увольнении. Ее последним рабочим днем станет 19 января 2025 года», — пишет газета «Звезда».

Уточняется, что Козлова уходит по собственному желанию. До 19 января она будет находиться в отпуске. Ее кресло может занять заместитель министра, начальник управления регулирования и контроля Сергей Россихин.

Ранее URA.RU рассказало, что руководитель Центра спортивной подготовки Прикамья Михаил Аминов покинет должность. Это связано с реорганизацией структуры.

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В Пермском крае сменится министр тарифного регулирования и энергетики. Мария Козлова решила уволиться. «Министр тарифного регулирования и энергетики Пермского края Мария Козлова написала заявление об увольнении. Ее последним рабочим днем станет 19 января 2025 года», — пишет газета «Звезда». Уточняется, что Козлова уходит по собственному желанию. До 19 января она будет находиться в отпуске. Ее кресло может занять заместитель министра, начальник управления регулирования и контроля Сергей Россихин. Ранее URA.RU рассказало, что руководитель Центра спортивной подготовки Прикамья Михаил Аминов покинет должность. Это связано с реорганизацией структуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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