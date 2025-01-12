12 января 2025

«Хэйерле юл!»: глава челябинского района по-татарски устроил разнос ленивым руководителям

Глава Нагайбакского района Тимофеев обратился к ленивым начальникам по-татарски
© Служба новостей «URA.RU»
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Егор Тимофеев отправил нерадивых подчиненных в дальний путь
Егор Тимофеев отправил нерадивых подчиненных в дальний путь Фото:

Глава Нагайбакского района Челябинской области Егор Тимофеев на аппаратном совещании устроил разнос нерадивым руководителям и на татарском языке пожелал им счастливого пути. Об этом сообщили местные СМИ.

«Хочу еще раз акцентировать внимание на исполнительскую дисциплину. Если что-то поручено сделать, то надо делать, а не искать причины — почему это не сделано. Это уже просто надоело, что каждый раз какие-то поручения не выполняются! Делаю крайнее предупреждение всем руководителям. Если не хотите работать — „хэйерле юл!“ (счастливого пути — прим. авт.)», — сообщает районная газета «Всходы».

Возмущение Тимофеева вызвал тот факт, что не все руководители в течение праздников оперативно отчитывались об очистке дорог и другим сложным ситуациям, возникающим в поселениях. Также Тимофеев остался недовольным тем, как идет процесс подготовки к обустройству пляжа в райцентре Фершампенуаз. Прошло три недели, как руководителям было дано поручение определить сметную стоимость обустройства и разбить процесс на этапы, однако этого так и не было сделано.

Нагайбаки, проживающие в районе, говорят на нагайбакском языке. Лингвисты определяют этот язык как диалект татарского языка.

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Глава Нагайбакского района Челябинской области Егор Тимофеев на аппаратном совещании устроил разнос нерадивым руководителям и на татарском языке пожелал им счастливого пути. Об этом сообщили местные СМИ. «Хочу еще раз акцентировать внимание на исполнительскую дисциплину. Если что-то поручено сделать, то надо делать, а не искать причины — почему это не сделано. Это уже просто надоело, что каждый раз какие-то поручения не выполняются! Делаю крайнее предупреждение всем руководителям. Если не хотите работать — „хэйерле юл!“ (счастливого пути — прим. авт.)», — сообщает районная газета «Всходы». Возмущение Тимофеева вызвал тот факт, что не все руководители в течение праздников оперативно отчитывались об очистке дорог и другим сложным ситуациям, возникающим в поселениях. Также Тимофеев остался недовольным тем, как идет процесс подготовки к обустройству пляжа в райцентре Фершампенуаз. Прошло три недели, как руководителям было дано поручение определить сметную стоимость обустройства и разбить процесс на этапы, однако этого так и не было сделано. Нагайбаки, проживающие в районе, говорят на нагайбакском языке. Лингвисты определяют этот язык как диалект татарского языка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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