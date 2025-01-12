12 января 2025
11 января 2025
10 января 2025

В ХМАО житель пойдет под суд за убийство в клубе-ресторане

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчанину грозит уголовная ответственность по двум статьям уголовного кодекса
Югорчанину грозит уголовная ответственность по двум статьям уголовного кодекса Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) мужчина пойдет под суд за убийство в клубе-ресторане. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

«Прокуратура Нижневартовска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя», — сообщили в ведомстве. Он обвиняется в убийстве и покушении на убийство, прокуратура передала уголовное дело в городской суд.

В ноябре обвиняемый поссорился с другим посетителем клуба-ресторана. Он несколько раз ударил его ножом. Потерпевший скончался.

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В Нижневартовске (ХМАО) мужчина пойдет под суд за убийство в клубе-ресторане. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО. «Прокуратура Нижневартовска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя», — сообщили в ведомстве. Он обвиняется в убийстве и покушении на убийство, прокуратура передала уголовное дело в городской суд. В ноябре обвиняемый поссорился с другим посетителем клуба-ресторана. Он несколько раз ударил его ножом. Потерпевший скончался.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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