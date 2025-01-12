В ХМАО житель пойдет под суд за убийство в клубе-ресторане

Югорчанину грозит уголовная ответственность по двум статьям уголовного кодекса
В Нижневартовске (ХМАО) мужчина пойдет под суд за убийство в клубе-ресторане. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.
«Прокуратура Нижневартовска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя», — сообщили в ведомстве. Он обвиняется в убийстве и покушении на убийство, прокуратура передала уголовное дело в городской суд.
В ноябре обвиняемый поссорился с другим посетителем клуба-ресторана. Он несколько раз ударил его ножом. Потерпевший скончался.
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