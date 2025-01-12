Аренда загородного коттеджа в новогодние праздники обошлась челябинцам в 12 тысяч рублей

В Челябинской области снять загородный коттедж на сутки на новогодние праздники в среднем можно было за 11 тысяч 800 рублей. Такая недвижимость рассчитана максимум на пять человек, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».
«В Челябинской области средняя стоимость аренды загородного дома на сутки в новогодний период составила 11 800 рублей. В коттедж могли заселиться максимум пять человек», — сообщили в пресс-службе.
Как отметили в пресс-службе, в среднем по России снять в аренду коттедж можно было за 14 тысяч рублей. При этом дешевле всего в новогодние праздники снять жилье можно было в Крыму (7 800 рублей в сутки), Ставропольском крае (8 400 рублей) и Башкортостане (9 700 рублей). Самое дорогое загородное жилье предлагалось в аренду в Москве (28 300 рублей), Московской области (19 500 рублей) и Санкт-Петербурге (18 500 рублей).
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