Мишустин создал правительственную комиссию по борьбе с ЧП в Черном море

Премьер-министр России Михаил Мишустин создал правительственную комиссию для координации работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Она сформирована по поручению президента России Владимира Путина.
«Важно значительно повысить эффективность работы, при этом надо привлекать дополнительные материальные, кадровые ресурсы и, что очень важно, привлечь сюда науку», — заявил Мишустин. Его слова передает telegram-канал Камбина.
Комиссия включает в себя ключевых представителей российского правительства и региональных властей. Возглавил ее вице-премьер Виталий Савельев. Первым заместителем был назначен глава МЧС Александр Куренков, который будет отвечать за оперативное управление всеми службами на месте чрезвычайной ситуации. В нее также вошли: глава Минприроды Александр Козлов, министр транспорта Роман Старовойт и министр финансов Антон Силуанов и другие руководителей министерств и ведомств.
В декабре 2024 года в Керченском проливе в восьми километрах от берега затонули танкеры «Волганефть-212» и «Волганефть-239». Предварительной причиной происшествия является непогода. На танкерах транспортировался токсичный мазут, который впоследствии попал в воды Черного моря. В связи с этим в регионе был объявлен режим чрезвычайной ситуации.
Для ликвидации последствий катастрофы привлечены как органы власти, так и волонтеры. Разлив мазута привел к гибели морских животных и птиц.
Путин жестко отреагировал на ход ликвидации ЧС в Черном море. Президент отправил чиновников к месту ликвидации экологической катастрофы в Керченском проливе с поручением о создании оперативного штаба непосредственно вблизи зоны ЧС.
За последнее время 13 новых очагов загрязнения мазутом были обнаружены в Крыму. Новый выброс нефтепродуктов произошел и в Тамани (Краснодарский край). Что сейчас происходит в загрязненных мазутом морях — в материале URA.RU.
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