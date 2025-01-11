Новая утечка, пятна мазута у Ялты, отмена пляжного сезона: что сейчас происходит в Черном море

В Крыму обнаружили 13 новых очагов загрязнения мазутом. В Тамани (Краснодарский край) произошел новый выброс нефтепродуктов. Фиксируются загрязнения и в Азовском море, у Запорожской области. Замдиректора Института экологии РУДН Ирина Головачева заявила, что ликвидация всех загрязнений до начала пляжного сезона представляется крайне сложной задачей. Об том, что сейчас происходит в загрязненных мазутом морях — в материале URA.RU.
Новая утечка мазута
В Краснодарском крае произошел новый выброс нефтепродуктов — из выброшенной к поселку Тамань в Темрюкском районе кормы танкера «Волганефть-239». Большая часть нефтепродуктов сосредоточена вдоль береговой линии. По данным на 10 января, мазут загрязнил около 300 метров у берега.
Сотрудники Морспасслужбы установили несколько уровней боновых заграждений, устроили подъездную дорогу для сбора и вывоза нефтепродуктов. На месте работает восемь единиц техники, в частности, грейдер, тяжелый гусеничный экскаватор и самосвалы.
В Крыму введен режим ЧС
В Черноморском районе Республики Крым введен режим чрезвычайной ситуации местного масштаба после обнаружения мазутных пятен. Глава местной администрации Александр Дудинов сообщил, что ситуация находится под контролем. Приняты все необходимые меры для очистки побережья и прилегающих водных территорий, а также создана специальная рабочая группа для координации действий.
Обнаружены 13 очагов загрязнения
В пяти муниципальных образованиях Крыма обнаружены 13 очагов загрязнения мазутом. Об этом сообщил председатель Совета министров Республики Юрий Гоцанюк.
«На данный момент в пяти муниципальных образованиях — Керчи, Евпатории, Ленинском, Сакском и Черноморском районах — выявлено 13 очагов загрязнения», — отметил Гоцанюк. По его словам, в ликвидации участвуют более 700 человек и свыше 100 единиц техники, а число мониторинговых бригад увеличилось до 180 в течение дня.
Пятно мазута дошло до Ялты
Пятно мазута дошло до главного курортного города Крыма — Ялты. На фоне этого МЧС России усиливает меры по ликвидации разлива нефтепродуктов в республике, задействованы дополнительные ресурсы и техника. В этих районах уже работают 734 человека и более 134 единиц техники для полной очистки участков.
Протяженность загрязненной территории составила 16,28 километра. Согласно данным ведомства, для мониторинга ситуации привлечены 19 морских судов и авиационные группы, а также увеличено количество мониторинговых групп в два раза до 178.
На дне моря осталось пять тысяч тонн мазута
В результате крушения танкеров в Керченском проливе на дне моря осталось около пяти тысяч тонн мазута. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, это желеобразная масса, которая никуда не движется. Он отметил, что после уборки загрязнений с берега будет проведена рекультивация пляжей — отделенный от нефтепродуктов песок можно использовать исключительно в строительстве дорог.
Смогут ли россияне отдохнуть в Анапе
Восстановление побережья Анапы после загрязнения мазутом до начала пляжного сезона представляется крайне сложной задачей. Замдиректора Института экологии РУДН Ирина Головачева подчеркнула, что полностью устранить последствия разлива в краткие сроки практически невозможно.
"Источник мазута должен быть опустошен: либо весь мазут вытечет из емкостей на берег, либо его откачают из емкостей затопленных судов, но это сложный технический процесс и зависит от доступности технологии на месте и погодных условий», — заявила Головачева. Она призвала не опускать руки и прилагать усилия для ускорения очистки.
Загрязнение в Азовском море
МЧС России по Запорожской области обследовало 125 километров побережья Азовского моря. Зафиксированы выбросы мазута:
- на Бердянской косе, 14,5 километра;
- на косе Пересыпь, пять километров.
С чего все началось
Крушение двух танкеров — «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», произошло 15 декабря. Они находились в Керченском проливе, в восьми километрах от побережья.
Суда перевозили токсичный мазут, который в результате аварии попал в воды Черного моря. В связи с происшествием в регионе объявлен режим ЧС.
На побережье спасатели и волонтеры занимаются сбором загрязненного грунта. Специалисты проводят очистку акватории от нефтеводяной смеси с использованием сорбентов.
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