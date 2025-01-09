Президент Владимир Путин жестко отреагировал на темпы ликвидации ЧС в Черном море

Президент Владимир Путин отправил чиновников к месту ликвидации экологической катастрофы в Керченском проливе. В его решении о создании оперативного штаба непосредственно вблизи зоны ЧС эксперты видят реакцию на то, что масштабы бедствия изначально были сильно недооценены. Глава государства, по мнению собеседников URA.RU, недоволен этим: очевидно, что драгоценное время упущено.
Тема разлива мазута в результате крушения двух танкеров в Керченском проливе, которое произошло 15 декабря, стала последней, но, пожалуй, самой эмоциональной в повестке первого в новом году заседания правительства. Президент Путин, предоставляя слово главе МЧС Александру Куренкову, назвал эту катастрофу одним «из самых серьезных вызовов в области экологии, с которым Россия столкнулась за последние годы».
Куренков напомнил, что ЧС федерального уровня была объявлена 26 декабря 2024 года (спустя 11 дней после крушения танкеров). По его словам, ведется мониторинг обстановки, наращивается группировка МЧС «на отдельных участках береговой линии». Чиновники Кубани, Крыма и Севастополя ежедневно докладывают в Москву о текущей ситуации. В ликвидации ЧС, подчеркнул министр, участвуют «граждане разных возрастов и профессий». «Их объединяет активная жизненная позиция и чувство ответственности за будущее», — сказал Куренков.
Путин молча выслушал министра. После окончания доклада резюмировал:
«Из того, что я вижу, и из той информации, которую получаю, делаю вывод о том, что все то, что делается по минимизации ущерба, явно недостаточно. Сначала сказали, что все это будет делаться на региональном уровне, потом пришли к выводу, что необходимо объявить федеральную чрезвычайную ситуацию и так далее», — напомнил хронологию событий и организационных решений, которые принимали чиновники, Путин.
Он потребовал создать оперативный штаб на месте ЧС. Работать в этом штабе должны не региональные чиновники, а «ответственные работники [федеральных] министерств и ведомств».
Другое требование Путина — предотвратить дальнейшую утечку мазута из затонувших танкеров. «Далее необходимо уже сейчас подумать и разработать планы подъема этих танкеров. Это отдельная большая работа, связанная с подготовкой соответствующих специалистов и техники, выделения необходимых финансовых ресурсов заранее», — подчеркнул Путин.
Президент поблагодарил волонтеров за их «гражданскую позицию» и поставил их в пример чиновникам. «Надеюсь, что с не меньшим уровнем ответственности и должностные лица будут относиться к тому, чтобы минимизировать последствия этой катастрофы.
Прошу внести предложения о том, как будет организована эта работа в самое ближайшее время, и иметь в виду перспективу повышения температуры воды в Черном море весной и тем более летом. К этому моменту, если не все, то основные предложения по минимизации потерь и для экономики, и для экологии должны быть не только сверстаны, а начата их реализация», — потребовал Путин.
Очевидно, что глава государства недоволен тем, как ведется работа по ликвидации последствий экологической ЧС, объясняют URA.RU эксперты. По словам научного руководителя Института водных проблем Виктора Данилова-Данильяна, региональные и федеральные чиновники опоздали с объявлением ЧС федерального масштаба минимум на 5-7 дней. «Все это время волонтеры героически сражались с последствиями, пытались спасти птиц, очистить берега», — отметил эксперт.
По словам замдиректора Центра политической конъюнктуры Михаила Карягина, на местах, где идет ликвидация ЧС, сохраняется «рискогенная ситуация». И решение Путина — это «сигнал, демонстрирующий контроль на высоком уровне». «Очевидно, что есть общее напряжение: в сети появляются кадры от местных жителей и волонтеров, которые критикуют общую дезорганизацию. Но пока делать окончательные выводы относительно оценок действий властей разного уровня и различных служб, как мне кажется, рано», — отмечает политолог.
Своим сегодняшним решением организовать оперштаб непосредственно в зоне ЧС Путин выразил свое недовольство темпами устранения последствий катастрофы, убежден гендиректор Коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский. «Он видит, что есть организационные разрывы, и как опытный управленец понимает, что эту проблему надо решать.
Нужно согнать всех, кто причастен и кто нужен для ускорения процессов, в одно место, чтобы они все там работали, — объяснил Еловский. – Здесь – как у военных: когда все командующие собираются в одном штабе, это повышает скорость взаимодействия и принятия решений».
Сегодняшнее решение Путина позволит всем оперативно получать полную информацию о ситуации, убежден политолог Марат Баширов. «Чиновники в таком случае смогут не в видеоформате оценивать обстановку, а ножками походить там, может быть, даже что-то собрать, — заметил эксперт. — Вероятно, президент получил объективную картину об уникальности [учитывая специфику мазута, который выбрасывается на берег либо оседает на дне, в толще воды], критичности этой ситуации, когда стало очевидно, что усилий только региональных властей не хватит. После такого целеуказания президента федеральные чиновники поедут в Краснодарский край».
Эксперты-экологи высказали разные мнения насчет технологий сбора тех тысяч тонн мазута, которые остаются в Черном море. Есть, например, бактерии, пожирающие нефтепродукты. Проректор Института прикладной экологии Павел Сухонин объяснил URA.RU, что есть и другая технология (она напоминает действие жидкости для мытья посуды): отдельные сгустки мазута можно объединить в более крупные и после уже откачать с помощью специальных установок. Сухонин рассказал URA.RU, что чиновники уже обращались к нему за консультацией. Но что именно будет применено для устранения нефтяных загрязнений в Черном море, пока неизвестно.
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