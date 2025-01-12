В Нижневартовске (ХМАО) экстренно эвакуировали посетителей и персонал торговых центров «Космос», «Подсолнух» и «Мандарин». Об этом URA.RU сообщили жители города.
«Мы были в торговом центре, когда нас попросили срочно покинуть здание. Магазин проверяют экстренные службы», — рассказала одна из посетительниц ТЦ «Мандарин».
В ТЦ «Мандарин» эвакуацию подтвердили, но официальных причин не сообщают. URA.RU направило запросы в пресс-службу полиции ХМАО. На момент публикации новости ответ не поступил.
Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске проводились эвакуации в торговых центрах «Европа Сити» и «Империя-Т». Это было связанно с сообщениями о минировании, сообщил источник в силовых структурах.
Автор видео: telegram-канал N1
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