12 января 2025
11 января 2025
10 января 2025

В Нижневартовске эвакуировали посетителей торговых центров. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В Нижневартовске проходят массовые эвакуации в ТЦ
В Нижневартовске проходят массовые эвакуации в ТЦ Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) экстренно эвакуировали посетителей и персонал торговых центров «Космос», «Подсолнух» и «Мандарин». Об этом URA.RU сообщили жители города.

«Мы были в торговом центре, когда нас попросили срочно покинуть здание. Магазин проверяют экстренные службы», — рассказала одна из посетительниц ТЦ «Мандарин».

В ТЦ «Мандарин» эвакуацию подтвердили, но официальных причин не сообщают. URA.RU направило запросы в пресс-службу полиции ХМАО. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске проводились эвакуации в торговых центрах «Европа Сити» и «Империя-Т». Это было связанно с сообщениями о минировании, сообщил источник в силовых структурах.

Автор видео: telegram-канал N1

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В Нижневартовске (ХМАО) экстренно эвакуировали посетителей и персонал торговых центров «Космос», «Подсолнух» и «Мандарин». Об этом URA.RU сообщили жители города. «Мы были в торговом центре, когда нас попросили срочно покинуть здание. Магазин проверяют экстренные службы», — рассказала одна из посетительниц ТЦ «Мандарин». В ТЦ «Мандарин» эвакуацию подтвердили, но официальных причин не сообщают. URA.RU направило запросы в пресс-службу полиции ХМАО. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске проводились эвакуации в торговых центрах «Европа Сити» и «Империя-Т». Это было связанно с сообщениями о минировании, сообщил источник в силовых структурах. Автор видео: telegram-канал N1
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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