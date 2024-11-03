03 ноября 2024

В Нижневартовске эвакуировали два ТЦ из-за сообщений о минировании

© Служба новостей «URA.RU»
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В Нижневартовске в очередной раз эвакуировали ТЦ "Европа Сити"
В Нижневартовске в очередной раз эвакуировали ТЦ "Европа Сити" Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) прошла эвакуация торговых центров «Европа Сити» и «Империя-Т». Это связанно с сообщениями о минировании, сообщил источник в силовых структурах.

«Эвакуированы два ТЦ. По обоим поступило сообщение о минировании», — рассказал источник.

На объектах организована проверка. По ее результатам выяснено, что сообщения были ложными.

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В Нижневартовске (ХМАО) прошла эвакуация торговых центров «Европа Сити» и «Империя-Т». Это связанно с сообщениями о минировании, сообщил источник в силовых структурах. «Эвакуированы два ТЦ. По обоим поступило сообщение о минировании», — рассказал источник. На объектах организована проверка. По ее результатам выяснено, что сообщения были ложными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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