В Нижневартовске эвакуировали два ТЦ из-за сообщений о минировании

В Нижневартовске в очередной раз эвакуировали ТЦ "Европа Сити"
В Нижневартовске (ХМАО) прошла эвакуация торговых центров «Европа Сити» и «Империя-Т». Это связанно с сообщениями о минировании, сообщил источник в силовых структурах.
«Эвакуированы два ТЦ. По обоим поступило сообщение о минировании», — рассказал источник.
На объектах организована проверка. По ее результатам выяснено, что сообщения были ложными.
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