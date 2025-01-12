В полиции опровергли информацию о бездействии по делу избитой челябинки

13 января 2025 в 13:05 Размер текста - 17 +

Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье за причинение вреда здоровью Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске в отношении пьяного мужчины, который ворвался в чужую квартиру и избил двух женщин и ребенка, возбуждено уголовное дело по статье за умышленное причинение вреда здоровью. Собранные материалы направлены в мировой суд для рассмотрения по существу, сообщили URA.RU 13 января в пресс-службе МВД Челябинска. Глава СКР Бастрыкин ранее потребовал доклад об инциденте и бездействии полиции. «В социальных медиа распространяется информация о причинении телесных повреждений женщине и ее родственникам сожителем соседки, по которым сотрудниками полиции должных мер не принято. Полицейскими Челябинска приняты все меры для привлечения 45-летнего местного жителя к ответственности», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по части первой статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью) и административные производства по статье 6.1.1 КоАП РФ (побои). Материалы направлены в мировой суд для рассмотрения по существу, добавили в пресс-службе ведомства. Бастрыкин ранее потребовал доклад о пьяном мужчине, который ворвался в чужую квартиру и избил двух женщин и пятилетнюю девочку в Челябинске. Инцидент произошел в августе прошлого года. Нападавшим оказался сожитель соседки. Органы внутренних дел на заявление пострадавших должным образом не отреагировали, говорит пострадавшая. «Этот человек до сих пор не наказан по закону», — сказала женщина в видео, опубликованном в группе «Русская община Копейск» в социальной сети «ВКонтакте». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в отношении пьяного мужчины, который ворвался в чужую квартиру и избил двух женщин и ребенка, возбуждено уголовное дело по статье за умышленное причинение вреда здоровью. Собранные материалы направлены в мировой суд для рассмотрения по существу, сообщили URA.RU 13 января в пресс-службе МВД Челябинска. Глава СКР Бастрыкин ранее потребовал доклад об инциденте и бездействии полиции. «В социальных медиа распространяется информация о причинении телесных повреждений женщине и ее родственникам сожителем соседки, по которым сотрудниками полиции должных мер не принято. Полицейскими Челябинска приняты все меры для привлечения 45-летнего местного жителя к ответственности», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по части первой статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью) и административные производства по статье 6.1.1 КоАП РФ (побои). Материалы направлены в мировой суд для рассмотрения по существу, добавили в пресс-службе ведомства. Бастрыкин ранее потребовал доклад о пьяном мужчине, который ворвался в чужую квартиру и избил двух женщин и пятилетнюю девочку в Челябинске. Инцидент произошел в августе прошлого года. Нападавшим оказался сожитель соседки. Органы внутренних дел на заявление пострадавших должным образом не отреагировали, говорит пострадавшая. «Этот человек до сих пор не наказан по закону», — сказала женщина в видео, опубликованном в группе «Русская община Копейск» в социальной сети «ВКонтакте».