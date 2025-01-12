После новогодних праздников ситуация с вывозом мусора в Перми не изменилась. Горожане продолжают жаловаться в соцсетях на переполненные мусорные контейнеры.
«Проблема с вывозом мусора с контейнерной площадки. Не вывозят уже четвертый день. В ближайших дворах вчера и сегодня вывозили. Техническая, 12», — говорится в группе «Подслушано Мотовилиха» в соцсети «ВКонтакте». От жителей Мотовилихинского района поступают десятки аналогичных сообщений.
Ранее URA.RU рассказывало, что жителей нескольких районов Перми возмутил мусорный коллапс после Нового года. Представители АО «Пермский региональный оператор ТКО» объяснили ситуацию кратным увеличением отходов после праздников и отсутствием подъездов к бакам из-за снегопадов.
URA.RU отправило запрос в АО «ПРО ТКО». Ответ на него ожидается.
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