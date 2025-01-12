12 января 2025

Губернатор Моор раскрыл дату открытия долгожданной школы в Московском

Губернатор Моор пообещал открыть школу в Московском в феврале
© Служба новостей «URA.RU»
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Сроки сдачи школы несколько раз переносились
Сроки сдачи школы несколько раз переносились Фото:

В Тюменской области в поселке Московском долгожданную школу откроют в феврале. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор. Жители ранее неоднократно жаловались на затянувшиеся сроки строительства учебного заведения.

«В рамках программы по замене деревянных зданий в ближайшее время планируем ввод небольшой школы в селе Казанском Вагайского района и откроем школу в Першино Уватского района. Также в феврале запланировано открытие школы с дошкольным отделением в поселке Московском Тюменского района», — написал глава региона в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU писало, что жители Московского жаловались на нехватку мест в школе. Жители утверждали, что классы переполнены с 2017 года. Сроки сдачи новой школы неоднократно переносились.

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В Тюменской области в поселке Московском долгожданную школу откроют в феврале. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор. Жители ранее неоднократно жаловались на затянувшиеся сроки строительства учебного заведения. «В рамках программы по замене деревянных зданий в ближайшее время планируем ввод небольшой школы в селе Казанском Вагайского района и откроем школу в Першино Уватского района. Также в феврале запланировано открытие школы с дошкольным отделением в поселке Московском Тюменского района», — написал глава региона в своем telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что жители Московского жаловались на нехватку мест в школе. Жители утверждали, что классы переполнены с 2017 года. Сроки сдачи новой школы неоднократно переносились.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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