Губернатор Моор раскрыл дату открытия долгожданной школы в Московском

В Тюменской области в поселке Московском долгожданную школу откроют в феврале. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор. Жители ранее неоднократно жаловались на затянувшиеся сроки строительства учебного заведения.
«В рамках программы по замене деревянных зданий в ближайшее время планируем ввод небольшой школы в селе Казанском Вагайского района и откроем школу в Першино Уватского района. Также в феврале запланировано открытие школы с дошкольным отделением в поселке Московском Тюменского района», — написал глава региона в своем telegram-канале.
Ранее URA.RU писало, что жители Московского жаловались на нехватку мест в школе. Жители утверждали, что классы переполнены с 2017 года. Сроки сдачи новой школы неоднократно переносились.
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