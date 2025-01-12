Мужчина скончался на месте (архивное фото)
В Академическом районе Екатеринбурга днем 13 января рабочий сорвался с 25-го этажа строящегося жилого комплекса на улице Вильгельма де Генина. Мужчина скончался на месте, рассказал очевидец.
«На стройке ЖК в Академическом насмерть разбился рабочий, упав с 25-го этажа», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» слова собеседника. Подробная информация о ЧП не уточняется.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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