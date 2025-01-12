12 января 2025

Рабочий сорвался с 25-го этажа строящегося ЖК в Академическом районе. Видео

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Мужчина скончался на месте (архивное фото) Фото:

В Академическом районе Екатеринбурга днем 13 января рабочий сорвался с 25-го этажа строящегося жилого комплекса на улице Вильгельма де Генина. Мужчина скончался на месте, рассказал очевидец.

«На стройке ЖК в Академическом насмерть разбился рабочий, упав с 25-го этажа», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» слова собеседника. Подробная информация о ЧП не уточняется.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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В Академическом районе Екатеринбурга днем 13 января рабочий сорвался с 25-го этажа строящегося жилого комплекса на улице Вильгельма де Генина. Мужчина скончался на месте, рассказал очевидец. «На стройке ЖК в Академическом насмерть разбился рабочий, упав с 25-го этажа», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» слова собеседника. Подробная информация о ЧП не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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