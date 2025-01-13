В Челябинской области отменили концерты экс-солиста группы «Ариэль» Ярушина

Концерты «Зимы и весны. Их было 75» экс-солиста группы «Ариэль» Валерия Ярушина отменили в трех городах Челябинской области. Как сообщил URA.RU организатор, из-за низкого спроса на билеты в Копейске, Миассе и Магнитогорске выступления пришлось отменить.
«В Копейске, Миассе и Магнитогорске концерты Валерия Ярушина отменены, потому что билеты не продавались. Однако в Челябинске мероприятие пользуется спросом, свободных мест почти не осталось», — сообщил URA.RU организатор.
Организатор уточнил, что в одном из городов интерес к концерту отсутствовал полностью. Выступления состоятся только в двух из пяти заявленных городов: 17 января — в Челябинске и 18 января — в Сатке.
Ранее URA.RU сообщало про небольшой тур Валерия Ярушина по Челябинской области. В юбилейной программе запланированы участия групп «Новый Ариэль» и «Иваныч», а также музыканта из ВИА «Песняры» Валерия Дайнеко.
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