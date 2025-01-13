Говядина на пихте, шанежка с уткой и коктейль Миасс: что предлагают на гастрофестивале в Челябинске

В Челябинске 12 ресторанов запустили спецсеты к фестивалю аутентичной уральской кухни (АУК), проходящему с 14 по 30 января. В заведениях также рассказали историю блюд из районов региона. Где подают горячее по мотивам басни Ивана Крылова, шаньгу с уткой, говядину на пихте и коктейль «Миасс», рассказывает URA.RU.
«Участник представляет в своем заведении специальное фестивальное сет-меню из трех блюд. Стоимость сета 1 700 рублей», — сообщается на официальном сайте АУК. Спецменю будет действовать с 14 по 30 января.
Горячее по мотивам басни «Лебедь, рак и щука» решили представить в рюмочной «Фортепьяно». Там же в сет включили пирожок с морковью и клюквой и десерт «Огневушка-поскакушка». В лаундж-баре Stories предлагает на стартер шанежку с подкопченой уткой и ягодами. На горячее — ребра по-казачьи с квашеной капустой и картофелем. В качестве десерта гостям подадут смородиновый пирог со свекольным вареньем и соусом из шиповника.
В ресторане Balance меню основано на воспоминаниях из детства шеф-повара. Каждый курс назван по месту происхождения блюда. Из села Белово подадут налистники с уткой и соусом из соленой икры судака. Из Варшавского — говядину на пихте с соусом из помидор с хреном, а из Никольского — картофельные кральки со сметаной и вареньем. Там же за 450 предлагают коктейль «Миасс», а за 300 рублей — иван-чай с вареньем.
В ресторане «Буфет на Большой» первым курсом представили курник с солеными груздями и копченой сметане. К блюду прилагается съедобное фото с изображением челябинского элеватора. На второе — эскалопы из телятины со сливой в меде с луковым взваром. В качестве десерта — «Белый атом имени Курчатова» или томатно-сырное мороженое с вяленой клюквой и лещиной.
Сет ресторана «Камчатка» начинается с мясных посикунчиков и горчично-сметанного соуса. Также в меню включили скоблянку с косулей и квасом, на десерт — бородинский бисквит с кремом из сельдерея и подсолнечным мороженным.
В ресторане Hugs шеф Кирилл Черношвец посвятил каждое блюдо знаковым в его жизни местам региона. Из Кунашакского района он представил башкирский бэкен, из Сикияз-Тамака — томленное на огне говяжье бедро с картофелем и брусникой. За основу десерта он выбрал деревенский рецепт — вымоченная в фреше вяленая свекла с муссом из сметаны.
В бистро Y подадут тушенку из утки в березе с грибным кремом. Там же можно попробовать толстолобика, моченного в солодово-луковом тузлуке. На десерт подадут морковное печево с ромашковым кремом и чипсами из ряженки. В ресторане «Луч» сет состоит из пирожков с косулей, Варвариной груздянки и пирога из моркови.
Ресторан «Цыплята табака» в качестве закуски предлагает кулебяку с судаком, капустой и лесными грибами. Вторым блюдом стала томленая утка с овощным рагу в свекле. В виде десерта — ореховый бисквит с карамелизированной капустой и грибной ганаш.
В ресторане Plan B в посикунчики добавили куриные сердечки и лук порей. Подадут выпечку под муссом из соленого творога с голубикой. На второе гости получат террин из оленины с вишней и горчицей, на десерт — пирог с яблоком, облепихой, свеклой и клюквой.
Шеф ресторана Rou Rou представил киш с судаком, брокколи, перцем, луком и красной икрой. Выпечку подадут со сливочно-перечным соусом. Основным блюдом стала говядина су-вид с пюре из сельдерея. Десерт создали из маринованной свеклы с посыпкой, пралине, белым шоколадом и карамельным соусом.
В гастробаре Prostobar первым курсом стало перепечи с картофелем и сугудаем из сырка. В качестве горячего — перепелка с тыквенным пюре и яблочным чатни. На десерт там подадут морковные сырники со сметанным кремом и медовым крамблом.
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