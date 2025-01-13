Челябинские власти возместили фруктовым садам затраты на производство

14 января 2025 в 08:45 Размер текста - 17 +

Челябинским садам власти возместили часть затрат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинское правительство компенсировало фруктово-ягодным садам затраты на производство. Как URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза, в 2024 году выдано 35,5 млн рублей. «По итогам года выплачено 35,5 млн рублей, в том числе 11,8 млн рублей — федеральных средств. Площадь садов составила 262,67 га. Субсидия предоставлена на возмещение затрат, связанных с производством продукции плодово-ягодных насаждений», — уточнили в минсельхозе. Аграрии смогли возместить затраты на закладку садов, ремонт сельхозтехники, закуп удобрений и посадочного материала, уход за растениями. Единственным получателем стали «Григорьевские сады» в Каслинском и Кунашакском районах. Их продукция востребована. В том числе спрос обеспечивается за счет повышенных вкусовых качеств южноуральского урожая. «В первую очередь, обеспечиваем поставки местным производителям. При этом среди наших покупателей есть предприятия из Самарской, Калужской областей и Москвы. Мы выращиваем урожай с помощью натуральных удобрений. За счет климата удается вырастить ароматную ягоду. При производстве пюре из черной смородины в состав добавляют до 15% наших ягод, что придает вкус продукции», — рассказала URA.RU управляющая Ольга Сегаль. Согласно данным минсельхоза, площадь садов увеличилась. В 2018 году, на старте работы, было 31,13 га, но затем каждый год становилось больше. Удельный размер поддержи минсельхоза снизился. По отношению к каждому га сокращение за пять лет достигло трехкратного размера. Негативным фактором стал рост валовых расходов. «Изначально мы могли закладывать шпалерные интенсивные сады с плотностью от 800 штук до 2,5 тысячи яблонь на гектар. Это давало нам возможность рассчитывать на урожай до 40 тонн с одного гектара при обычном показателе — до 15 тонн. Теперь же приходится закладывать по 500 штук на га. В разы снизились объемы закладки. В Кунашакском районе вынуждены отказаться от системы капельного орошения. Выручку от плодоносящих растений приходится тратить на уход за садами, вступающими в плодоношение. Денег на покупку новой техники не остается», — уточнила руководитель. Собеседница сказала, что понимает, почему поддержки стало меньше. Минсельхоз вынужден сокращать бюджет на садоводство в связи с общим сокращением бюджета сельскохозяйственной отрасли. Сегаль отметила роль губернатора Алексея Текслера, обеспечившего садам значительную часть региональных трансфертов: 20 млн из 35-ти. Несмотря на погодные условия, в 2024 году аграрии собрали 820 тонн урожая ягод и фруктов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинское правительство компенсировало фруктово-ягодным садам затраты на производство. Как URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза, в 2024 году выдано 35,5 млн рублей. «По итогам года выплачено 35,5 млн рублей, в том числе 11,8 млн рублей — федеральных средств. Площадь садов составила 262,67 га. Субсидия предоставлена на возмещение затрат, связанных с производством продукции плодово-ягодных насаждений», — уточнили в минсельхозе. Аграрии смогли возместить затраты на закладку садов, ремонт сельхозтехники, закуп удобрений и посадочного материала, уход за растениями. Единственным получателем стали «Григорьевские сады» в Каслинском и Кунашакском районах. Их продукция востребована. В том числе спрос обеспечивается за счет повышенных вкусовых качеств южноуральского урожая. «В первую очередь, обеспечиваем поставки местным производителям. При этом среди наших покупателей есть предприятия из Самарской, Калужской областей и Москвы. Мы выращиваем урожай с помощью натуральных удобрений. За счет климата удается вырастить ароматную ягоду. При производстве пюре из черной смородины в состав добавляют до 15% наших ягод, что придает вкус продукции», — рассказала URA.RU управляющая Ольга Сегаль. Согласно данным минсельхоза, площадь садов увеличилась. В 2018 году, на старте работы, было 31,13 га, но затем каждый год становилось больше. Удельный размер поддержи минсельхоза снизился. По отношению к каждому га сокращение за пять лет достигло трехкратного размера. Негативным фактором стал рост валовых расходов. «Изначально мы могли закладывать шпалерные интенсивные сады с плотностью от 800 штук до 2,5 тысячи яблонь на гектар. Это давало нам возможность рассчитывать на урожай до 40 тонн с одного гектара при обычном показателе — до 15 тонн. Теперь же приходится закладывать по 500 штук на га. В разы снизились объемы закладки. В Кунашакском районе вынуждены отказаться от системы капельного орошения. Выручку от плодоносящих растений приходится тратить на уход за садами, вступающими в плодоношение. Денег на покупку новой техники не остается», — уточнила руководитель. Собеседница сказала, что понимает, почему поддержки стало меньше. Минсельхоз вынужден сокращать бюджет на садоводство в связи с общим сокращением бюджета сельскохозяйственной отрасли. Сегаль отметила роль губернатора Алексея Текслера, обеспечившего садам значительную часть региональных трансфертов: 20 млн из 35-ти. Несмотря на погодные условия, в 2024 году аграрии собрали 820 тонн урожая ягод и фруктов.