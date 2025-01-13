Песков — URA.RU: «Росатом» продолжит работу за рубежом

Несмотря на очередной пакет антироссийских санкций, ГК «Росатом» продолжит свою международную деятельность. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя очередной пакет антироссийских санкций, затронувший напрямую атомную отрасль.
«Мы исходим из того, что Росатом будет продолжать свою международную деятельность. Это один из неоспоримых лидеров международного атомного рынка, рынка мирной электроэнергетики. И, конечно же, он имеет очень много естественных и высокотехнологических конкурентных преимуществ», — заявил Песков.
По словам представителя Кремля, США и дальше «будут пытаться продолжать неконкурентными способами подрывать позиции российских компаний». «Мы рассчитываем на то, что нам удастся этому противодействовать», — подчеркнул Дмитрий Песков.
Он также отметил, что с точки зрения двусторонних отношений США и России уходящая администрация Джо Байдена оставляет «худшее наследство». «Вместе с тем подобные решения не могут не приводить к определенной дестабилизации международных энергорынков, нефтяных рынков. Будем очень внимательно отслеживать последствия и, конечно же, конфигурировать работу наших компаний так, чтобы минимизировать последствия этих решений незаконных решений», — заключил Песков.
Очередной пакет антироссийских санкций затронул энергетический комплекс, в частности, атомную энергетику. В санкционные списки Минфина США вошли топ-менеджеры Госкорпорации «Росатом», в том числе глава компании Алексей Лихачев, а также ряд компаний энергетического комплекса России.
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