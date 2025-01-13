В Челябинске за год взлетели цены на аренду студий и однокомнатных квартир

13 января 2025 в 14:43 Размер текста - 17 +

Студии и «однушки» за год выросли в цене до 26 900 рублей в месяц Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске за 2024 год на 35,3% выросла стоимость долгосрочной аренды однокомнатных квартир. Однушки и студии поднялись в цене до 26 900 рублей в месяц. Аренда двухкомнатного жилья увеличилась в цене на 21%, до 33 595 рублей, трехкомнатного — на 31,6%, до 43 171 рубля, сообщается на сайте о недвижимости. «В Челябинске аренда однокомнатных квартир выросла на 35,3% до 26 900 рублей в месяц, двухкомнатных — на 21% до 33 595 рублей. Арендные трехкомнатные квартиры подорожали на 31,6% до 43 171 рублей», — сообщается на сайте «Мир квартир». Как отметил генеральный директор федерального квартала «Мир квартир» Павел Луценко, увеличить стоимость жилья челябинских арендодателей заставили инфляция, рост цен на все товары. Принять эти условия арендаторам помог рост зарплат. Кроме того, в 2024 году на рост аренды жилья повлияла отмена льготной ипотеки на новостройки, а также высокая ключевая ставка, которая повлекла заградительные проценты по жилищным кредитам во всех сегментах рынка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске за 2024 год на 35,3% выросла стоимость долгосрочной аренды однокомнатных квартир. Однушки и студии поднялись в цене до 26 900 рублей в месяц. Аренда двухкомнатного жилья увеличилась в цене на 21%, до 33 595 рублей, трехкомнатного — на 31,6%, до 43 171 рубля, сообщается на сайте о недвижимости. «В Челябинске аренда однокомнатных квартир выросла на 35,3% до 26 900 рублей в месяц, двухкомнатных — на 21% до 33 595 рублей. Арендные трехкомнатные квартиры подорожали на 31,6% до 43 171 рублей», — сообщается на сайте «Мир квартир». Как отметил генеральный директор федерального квартала «Мир квартир» Павел Луценко, увеличить стоимость жилья челябинских арендодателей заставили инфляция, рост цен на все товары. Принять эти условия арендаторам помог рост зарплат. Кроме того, в 2024 году на рост аренды жилья повлияла отмена льготной ипотеки на новостройки, а также высокая ключевая ставка, которая повлекла заградительные проценты по жилищным кредитам во всех сегментах рынка.