В Кремле напомнили, что России тоже нужны гарантии безопасности, а не только Украине

Песков: Россия тоже заинтересована в гарантиях безопасности
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков отметил, что говорить о переговорах преждевременно
Песков отметил, что говорить о переговорах преждевременно Фото:

Для завершения украинского конфликта гарантии безопасности нужны не только Украине, но и России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это вопрос, который является неотъемлемой частью урегулирования украинского конфликта. Поскольку пока нет никаких предпосылок для возобновления переговоров, от этого отказывается украинская сторона, говорить преждевременно», — высказался Песков в ходе конференц-колла, отвечая на вопрос о гарантиях безопасности для РФ в случае завершения спецоперации.

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Для завершения украинского конфликта гарантии безопасности нужны не только Украине, но и России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это вопрос, который является неотъемлемой частью урегулирования украинского конфликта. Поскольку пока нет никаких предпосылок для возобновления переговоров, от этого отказывается украинская сторона, говорить преждевременно», — высказался Песков в ходе конференц-колла, отвечая на вопрос о гарантиях безопасности для РФ в случае завершения спецоперации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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