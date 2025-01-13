В Кремле напомнили, что России тоже нужны гарантии безопасности, а не только Украине

Для завершения украинского конфликта гарантии безопасности нужны не только Украине, но и России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это вопрос, который является неотъемлемой частью урегулирования украинского конфликта. Поскольку пока нет никаких предпосылок для возобновления переговоров, от этого отказывается украинская сторона, говорить преждевременно», — высказался Песков в ходе конференц-колла, отвечая на вопрос о гарантиях безопасности для РФ в случае завершения спецоперации.
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