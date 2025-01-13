«Газпром» планирует массовые сокращения в компании

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
«Газпром» сократит численность центрального аппарата до 2500 человек
«Газпром» сократит численность центрального аппарата до 2500 человек Фото:

Компания «Газпром» планирует почти вдвое сократить численность своего центрального аппарата. Об этом стало известно из письма заместителя председателя правления Елены Илюхиной, адресованного главе ПАО Алексею Миллеру. В документе говорится о сокращении штата с 4100 до 2500 сотрудников.

«В „Газпроме“ рассматривается решение о сокращении почти вдвое персонала центрального аппарата — с 4100 до 2500 человек», — говорится в документе. Его приводит Forbes. 

В письме также сказано, что за последние 20 лет численность администрации Газпрома выросла в несколько раз, а фонд оплаты труда на сегодняшний день составляет 50 миллиардов рублей в год. В ближайшее время компания проведет оптимизацию численности персонала и внесет изменения в систему оплаты труда. Полагается, что вырученные средства будут направлены на мероприятия по повышению мотивации и развитию сотрудников. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Компания «Газпром» планирует почти вдвое сократить численность своего центрального аппарата. Об этом стало известно из письма заместителя председателя правления Елены Илюхиной, адресованного главе ПАО Алексею Миллеру. В документе говорится о сокращении штата с 4100 до 2500 сотрудников. «В „Газпроме“ рассматривается решение о сокращении почти вдвое персонала центрального аппарата — с 4100 до 2500 человек», — говорится в документе. Его приводит Forbes.  В письме также сказано, что за последние 20 лет численность администрации Газпрома выросла в несколько раз, а фонд оплаты труда на сегодняшний день составляет 50 миллиардов рублей в год. В ближайшее время компания проведет оптимизацию численности персонала и внесет изменения в систему оплаты труда. Полагается, что вырученные средства будут направлены на мероприятия по повышению мотивации и развитию сотрудников. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...