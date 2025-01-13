Компания «Газпром» планирует почти вдвое сократить численность своего центрального аппарата. Об этом стало известно из письма заместителя председателя правления Елены Илюхиной, адресованного главе ПАО Алексею Миллеру. В документе говорится о сокращении штата с 4100 до 2500 сотрудников.
«В „Газпроме“ рассматривается решение о сокращении почти вдвое персонала центрального аппарата — с 4100 до 2500 человек», — говорится в документе. Его приводит Forbes.
В письме также сказано, что за последние 20 лет численность администрации Газпрома выросла в несколько раз, а фонд оплаты труда на сегодняшний день составляет 50 миллиардов рублей в год. В ближайшее время компания проведет оптимизацию численности персонала и внесет изменения в систему оплаты труда. Полагается, что вырученные средства будут направлены на мероприятия по повышению мотивации и развитию сотрудников.
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