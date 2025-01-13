Доктор Рыжий рассказал, как детям легко вернуться в школу после длинных каникул

Челябинский главврач Рыжий: график сна после каникул возвращается постепенно
© Служба новостей «URA.RU»
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На восстановление режима влияет правильность сна, питания и регулярность прогулок
На восстановление режима влияет правильность сна, питания и регулярность прогулок Фото:

Главврач детской поликлиники №8 имени Невского, депутат гордумы Челябинска Антон Рыжий поделился рекомендациями о том, как облегчить возвращение детей в школу после длительных каникул. Он заявил URA.RU, что важно постепенно восстанавливать привычный график сна и бодрствования. Кроме того, Рыжий посоветовал не забывать про прогулки и обращать внимание на питание ребенка.

«Начать стоит с изменения режима. Точнее, его возвращения. На праздниках многие ложились и вставали позже обычного, соответственно, теперь нужно постепенно все возвращать на круги своя: укладывать детей раньше и самим раньше ложиться. Кроме того, желательно избегать дневного сна, чтобы вечером быстрее заснуть и скорее восстановить режим», — отметил Рыжий.

Также главврач советует обратить внимание на питание и физическую активность детей. По его словам, важно сократить потребление сладостей и жирной пищи, переходя на более сбалансированный рацион с плотным обедом и легким ужином. Адаптироваться к учебному процессу помогут и прогулки на свежем воздухе, считает Рыжий.

Изюминкой в советах доктора Рыжего является свежая морковь, которая выступает источником клетчатки и помогает снизить тягу к сладкому. Учитывая зимний дефицит витаминов, он рекомендует обогатить рацион поливитаминными комплексами.

«Ешьте сладкую свежую морковь и будьте здоровы! Также советую пропить поливитаминные комплексы. Разумеется, предварительно посоветовавшись с врачом. Это поможет восполнить дефицит витаминов и микроэлементов, необходимых организму. В частности, у многих жителей Урала зимой наблюдается недостаток витамина D», — подчеркнул главврач.

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Главврач детской поликлиники №8 имени Невского, депутат гордумы Челябинска Антон Рыжий поделился рекомендациями о том, как облегчить возвращение детей в школу после длительных каникул. Он заявил URA.RU, что важно постепенно восстанавливать привычный график сна и бодрствования. Кроме того, Рыжий посоветовал не забывать про прогулки и обращать внимание на питание ребенка. «Начать стоит с изменения режима. Точнее, его возвращения. На праздниках многие ложились и вставали позже обычного, соответственно, теперь нужно постепенно все возвращать на круги своя: укладывать детей раньше и самим раньше ложиться. Кроме того, желательно избегать дневного сна, чтобы вечером быстрее заснуть и скорее восстановить режим», — отметил Рыжий. Также главврач советует обратить внимание на питание и физическую активность детей. По его словам, важно сократить потребление сладостей и жирной пищи, переходя на более сбалансированный рацион с плотным обедом и легким ужином. Адаптироваться к учебному процессу помогут и прогулки на свежем воздухе, считает Рыжий. Изюминкой в советах доктора Рыжего является свежая морковь, которая выступает источником клетчатки и помогает снизить тягу к сладкому. Учитывая зимний дефицит витаминов, он рекомендует обогатить рацион поливитаминными комплексами. «Ешьте сладкую свежую морковь и будьте здоровы! Также советую пропить поливитаминные комплексы. Разумеется, предварительно посоветовавшись с врачом. Это поможет восполнить дефицит витаминов и микроэлементов, необходимых организму. В частности, у многих жителей Урала зимой наблюдается недостаток витамина D», — подчеркнул главврач.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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