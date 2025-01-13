Учитель истории из Копейска погиб на СВО

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Учитель истории из Копейска погиб на СВО
Учитель истории из Копейска погиб на СВО Фото:
новость из сюжета
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Учитель истории и ОБЖ из школы № 48 Копейска Челябинской области Алексей Семенюта погиб в ходе СВО. Об этом 13 января сообщило Копейское телевидение.

«Алексей Семенюта погиб в зоне СВО. Копейчанин ушел служить добровольцем. Погиб 7 декабря, во время штурма села Даченское. Он работал учителем истории, обществознания и ОБЖ, являлся руководителем и основателем школьного телевидения в МОУ СОШ №48 Копейска и был настоящим патриотом», — сообщило Копейское телевидение.

Пост о гибели учителя подхватили городские паблики. Жители города оставили сотни комментариев со словами соболезнования родным и близким погибшего и с отзывами о самом педагоге.

«Вечная память, самый лучший преподаватель, и самый любимый у детей», — написал пользователь Максим Оньков. Евгения Зайцева в комментарии написала: «Прекрасный классный руководитель! Примите соболезнования от 9Д класса». «Такого учителя потеряли… Мои соболезнования», — прокомментировал известие местный житель Дмитрий Иордык.

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Учитель истории и ОБЖ из школы № 48 Копейска Челябинской области Алексей Семенюта погиб в ходе СВО. Об этом 13 января сообщило Копейское телевидение. «Алексей Семенюта погиб в зоне СВО. Копейчанин ушел служить добровольцем. Погиб 7 декабря, во время штурма села Даченское. Он работал учителем истории, обществознания и ОБЖ, являлся руководителем и основателем школьного телевидения в МОУ СОШ №48 Копейска и был настоящим патриотом», — сообщило Копейское телевидение. Пост о гибели учителя подхватили городские паблики. Жители города оставили сотни комментариев со словами соболезнования родным и близким погибшего и с отзывами о самом педагоге. «Вечная память, самый лучший преподаватель, и самый любимый у детей», — написал пользователь Максим Оньков. Евгения Зайцева в комментарии написала: «Прекрасный классный руководитель! Примите соболезнования от 9Д класса». «Такого учителя потеряли… Мои соболезнования», — прокомментировал известие местный житель Дмитрий Иордык.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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