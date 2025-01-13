В отношении бывшего адвоката Эльмана Пашаева возбудили новое уголовное дело. Об этом сообщает РИА Новости, однако пока без подробностей.
«На экс-адвоката Эльмана Пашаева возбудили новое уголовное дело», — передает корреспондент РИАН с судебного заседания. Подробностей по новому делу пока нет.
В настоящий момент в отношении бывшего адвоката уже расследуется дело по факту мошенничества. Ранее он предлагал блогерам Алексею и Елене Блиновским, которых обвиняли в неуплате налогов, за вознаграждение избежать ответственности, передает РАПСИ. Также сообщалось, что Пашаев мог отмывать деньги через благотворительные фонды.
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