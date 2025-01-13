На экс-адвоката Эльмана Пашаева возбудили новое уголовное дело

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В отношении Эльмана Пашаева возбудили новое уголовное дело
В отношении Эльмана Пашаева возбудили новое уголовное дело Фото:

В отношении бывшего адвоката Эльмана Пашаева возбудили новое уголовное дело. Об этом сообщает РИА Новости, однако пока без подробностей. 

«На экс-адвоката Эльмана Пашаева возбудили новое уголовное дело», — передает корреспондент РИАН с судебного заседания. Подробностей по новому делу пока нет. 

В настоящий момент в отношении бывшего адвоката уже расследуется дело по факту мошенничества. Ранее он предлагал блогерам Алексею и Елене Блиновским, которых обвиняли в неуплате налогов, за вознаграждение избежать ответственности, передает РАПСИ. Также сообщалось, что Пашаев мог отмывать деньги через благотворительные фонды.

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В отношении бывшего адвоката Эльмана Пашаева возбудили новое уголовное дело. Об этом сообщает РИА Новости, однако пока без подробностей.  «На экс-адвоката Эльмана Пашаева возбудили новое уголовное дело», — передает корреспондент РИАН с судебного заседания. Подробностей по новому делу пока нет.  В настоящий момент в отношении бывшего адвоката уже расследуется дело по факту мошенничества. Ранее он предлагал блогерам Алексею и Елене Блиновским, которых обвиняли в неуплате налогов, за вознаграждение избежать ответственности, передает РАПСИ. Также сообщалось, что Пашаев мог отмывать деньги через благотворительные фонды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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