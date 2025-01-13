Мадуро решил развязать войну с США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступил с предложением о деколонизации Пуэрто-Рико, заявив о необходимости освободить территорию от американского контроля с помощью бразильских военных. Это заявление было сделано в ходе закрытия Международного антифашистского всемирного фестиваля.
«Свобода Пуэрто-Рико ждет, и мы добьемся ее. Войска Бразилии и Абреу-и-Лима пойдут на фронт. Батальон Абреу-и-Лима для освобождения Пуэрто-Рико. Что вы думаете?» — обратился Мадуро к участникам мероприятия. Его слова приводит Notiuno.com.
Жозе Инасио Абреу-и-Лима — бразильский военный и политический деятель, соратник Симона Боливара, участвовавший в борьбе за независимость Венесуэлы и Колумбии. Пуэрто-Рико, являющийся территорией США в Карибском море, не обладает статусом полноценного штата и находится под верховенством американского конгресса.
Николас Мадуро, известный своей критикой в адрес США, вступил в должность президента Венесуэлы на третий срок 10 января. Во время церемонии инаугурации он выступил с речью о «мире и равенстве» и заявил о своем намерении защищать страну от внешних угроз, которые, по его мнению, ставят под сомнение национальный суверенитет.
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