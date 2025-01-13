ВСУ пошли с новыми контратаками на ВС РФ в Курской области

Вооруженные силы Украины предприняли пять попыток контратак на курском направлении, однако все они успешно были отражены. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
«ВСУ предприняли пять попыток контратак», — говорится в telegram-канале министерства. По данным оборонного ведомства, все атаки были успешно отражены российскими войсками.
Помимо этого, подразделения группировки «Север» нанесли удары по танковым и механизированным бригадам ВСУ. За сутки украинская армия на курском направлении потеряла более 230 своих военнослужащих, три танка, БМП, шесть ББМ, семь автомобилей, четыре САУ, два миномета и станции РЭБ и контрбатарейной борьбы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.