ВСУ пошли с новыми контратаками на ВС РФ в Курской области

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ВС РФ отразили пять контратак ВСУ в Курской области
ВС РФ отразили пять контратак ВСУ в Курской области Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Вооруженные силы Украины предприняли пять попыток контратак на курском направлении, однако все они успешно были отражены. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

«ВСУ предприняли пять попыток контратак», — говорится в telegram-канале министерства. По данным оборонного ведомства, все атаки были успешно отражены российскими войсками.

Помимо этого, подразделения группировки «Север» нанесли удары по танковым и механизированным бригадам ВСУ. За сутки украинская армия на курском направлении потеряла более 230 своих военнослужащих, три танка, БМП, шесть ББМ, семь автомобилей, четыре САУ, два миномета и станции РЭБ и контрбатарейной борьбы.

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Вооруженные силы Украины предприняли пять попыток контратак на курском направлении, однако все они успешно были отражены. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации. «ВСУ предприняли пять попыток контратак», — говорится в telegram-канале министерства. По данным оборонного ведомства, все атаки были успешно отражены российскими войсками. Помимо этого, подразделения группировки «Север» нанесли удары по танковым и механизированным бригадам ВСУ. За сутки украинская армия на курском направлении потеряла более 230 своих военнослужащих, три танка, БМП, шесть ББМ, семь автомобилей, четыре САУ, два миномета и станции РЭБ и контрбатарейной борьбы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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