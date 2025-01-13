В России тестируют новые технологии для снижения аварийности самолетов

Новые технологии для авиадвигателей ПД-8 и ПД-14 снизят аварийность самолетов. Процесс их изготовления показали первому вице-премьеру РФ Денису Мантурову во время его визита в Центральный научно-исследовательский институт специального машиностроения (ЦНИИСМ). По словам экспертов URA.RU, разработка облегчит вес турбины самолета и продлит их срок службы, а также повысит эффективность торможения при посадке.
«Первый вице-премьер ознакомился с работами по изготовлению аэродинамических углепластиковых решеток для авиадвигателей ПД-8 и ПД-14. Уникальность разработанных российских технологий заключается в получении равнопрочной монолитной ячеистой структуры, аналогов которой в мире нет. Такая структура обеспечивает надежную систему реверса двигателя и исключает возникновение катастрофических последствий при повреждении его отдельных элементов», — отмечается в сообщении на сайте правительства России.
Пресс-служба правительства уточняет, что предприятие входит в производственную кооперацию российской космической отрасли, а также специализируется на проектировании и производстве конструкций из современных полимерных композитных материалов для различных отраслей. Специалисты разрабатывают и изготавливают специальные испытательные воздухозаборные устройства, используемые для наземной отработки авиационных газотурбинных двигателей ПС-90, ПД-14, ПД-35.
Правительство заинтересовано в выпуске надежных отечественных самолетов. Использование композитных материалов дает нужный запас прочности деталей при одновременном снижении веса комплектующих, рассказал URA.RU генеральный директор Ассоциации «Аэропорт», член общественного совета при Росавиации Виктор Горбачев.
«Это значит, что самолет может дополнительно взять на борт больше топлива, грузов, людей. Возможно, там смогут установить больше кресел», — говорит эксперт.
По словам Горбачева, применение композитов обеспечит эффективное торможение самолета при посадке за счет повышения надежности реверса двигателя. «Реверсные дела — это прямая безопасность полетов. При торможении у самолета колоссальная скорость, и прежде, чем подключить тормозные колодки, включается торможение двигателями на реверсном движении», — уточняет он.
Говорить об эффективности разработок преждевременно, считает кандидат технических наук, независимый эксперт космического кластера Фонда «Сколково» Вадим Лукашевич. «Отечественные самолеты с двигателями ПД-8 и ПД-14 еще не сертифицированы, — пояснил эксперт. — Есть опытные образцы. Их испытывают. Но самолеты еще рано запускать в серию. Двигатель — это высокотехнологичная силовая установка, в которой важна каждая деталь. Качество и надежность самолета — в приоритете. Нужно провести испытания, посмотреть на все параметры, прописать их в сертификате, включая режим эксплуатации, параметры экономичности, надежности ресурса. Будем рассчитывать, что новые разработки повысят надежность и ремонтопригодность, увеличат межремонтные периоды самолетов».
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