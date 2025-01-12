12 января 2025
11 января 2025

В Сургуте ребенок провалился под лед

© Служба новостей «URA.RU»
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На месте ЧП работают спецслужбы
На месте ЧП работают спецслужбы Фото:

В Сургуте (ХМАО) ребенок провалился под лед и утонул. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Предварительно, ребенок провалился под лед», — рассказал агентству источник. Инцидент произошел в районе Речпорта.

Как сообщает МЧС, трагедия произошла на реке Обь. «Двое детей отправились на водоем. Первоклассники спустились к воде, где установлена информационная табличка: „Выход на лед запрещен“, — сообщили в ведомстве. Одного ребенка спасателям удалось спасти, второго занесло под лед.

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В Сургуте (ХМАО) ребенок провалился под лед и утонул. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Предварительно, ребенок провалился под лед», — рассказал агентству источник. Инцидент произошел в районе Речпорта. Как сообщает МЧС, трагедия произошла на реке Обь. «Двое детей отправились на водоем. Первоклассники спустились к воде, где установлена информационная табличка: „Выход на лед запрещен“, — сообщили в ведомстве. Одного ребенка спасателям удалось спасти, второго занесло под лед.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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