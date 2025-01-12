В Сургуте ребенок провалился под лед

На месте ЧП работают спецслужбы
В Сургуте (ХМАО) ребенок провалился под лед и утонул. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«Предварительно, ребенок провалился под лед», — рассказал агентству источник. Инцидент произошел в районе Речпорта.
Как сообщает МЧС, трагедия произошла на реке Обь. «Двое детей отправились на водоем. Первоклассники спустились к воде, где установлена информационная табличка: „Выход на лед запрещен“, — сообщили в ведомстве. Одного ребенка спасателям удалось спасти, второго занесло под лед.
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