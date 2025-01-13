Ждать ли магнитных бурь из-за корональной дыры на Солнце: мнение ученого

Гигантская корональная дыра на Солнце приведет к магнитным бурям средней силы, заявил в интервью URA.RU Сергей Богачев, руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН. Ранее в СМИ появилась информация о том, что на Солнце обнаружена огромная корональная дыра, занимающая почти четверть его поверхности. Существовали предположения, что это может вызвать выброс мощных потоков солнечного излучения, и, как следствие, магнитные бурь на Земле.
«Корональные дыры не вызывают рекордных магнитных бурь, поэтому катастроф мы не ждем. Но возникновение бурь средней силы вполне вероятно», — отметил Богачев.
По словам специалиста, «корональная дыра — это лишь визуальный признак происходящего на Солнце явления. Главное, что сейчас Земля должна войти в поток вещества, вытекающего из него.
«Корональная дыра на Солнце представляет собой темную область, и это объясняется тем, что в данном месте Солнце по физическим причинам быстро теряет вещество. Это вещество уходит в космос, что делает эту область визуально темнее», — отметил ученый. Он также добавил, что корональные дыры формируются в результате сложных магнитных процессов, происходящих на поверхности Солнца.
Однако в ближайшие пару дней ожидается зеленый уровень геомагнитной активности, и небесной непогоды не предвидится. Однако к концу недели ситуация, вероятно, изменится. Тем не менее следует помнить, что долгосрочные прогнозы делать сложно — ситуация может измениться в любой момент, и предсказания на срок более двух дней зачастую оказываются неточными.
Ученый добавил, что подобные корональные дыры — явление нечастое: последние наблюдались три-четыре месяца назад. Специалист порекомендовал жителям следить за новостями и быть внимательными к возможным изменениям в погодных условиях, связанным с магнитными бурями.
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