Билеты из Тюмени в Екатеринбург подорожали

Цена билета выросла, при этом багаж уже не входит в стоимость
Авиаперелет из Тюмени в Екатеринбург подорожал. Данные о ценах взяты с сайтов по бронированию билетов.
«Рейс Тюмень — Екатеринбург. Стоимость в одну сторону на одного пассажира — 3 265 рублей, без учета багажа», — указано на сайте.
До нового года цена на билет составляла 2 800 рублей. В эту стоимость входил багаж, рассчитанный на 20 килограмм.
Рейс осуществляет компания Utair. В компанию направлен письменный запрос.
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