13 января 2025

Билеты из Тюмени в Екатеринбург подорожали

© Служба новостей «URA.RU»
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Цена билета выросла, при этом багаж уже не входит в стоимость
Цена билета выросла, при этом багаж уже не входит в стоимость Фото:

Авиаперелет из Тюмени в Екатеринбург подорожал. Данные о ценах взяты с сайтов по бронированию билетов.

«Рейс Тюмень — Екатеринбург. Стоимость в одну сторону на одного пассажира — 3 265 рублей, без учета багажа», — указано на сайте.

До нового года цена на билет составляла 2 800 рублей. В эту стоимость входил багаж, рассчитанный на 20 килограмм.

Рейс осуществляет компания Utair. В компанию направлен письменный запрос.  

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Авиаперелет из Тюмени в Екатеринбург подорожал. Данные о ценах взяты с сайтов по бронированию билетов. «Рейс Тюмень — Екатеринбург. Стоимость в одну сторону на одного пассажира — 3 265 рублей, без учета багажа», — указано на сайте. До нового года цена на билет составляла 2 800 рублей. В эту стоимость входил багаж, рассчитанный на 20 килограмм. Рейс осуществляет компания Utair. В компанию направлен письменный запрос.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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