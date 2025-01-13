Челябинцы из-за скидок стали активно скупать жилье на вторичном рынке

В Челябинске в декабре 2024 года скидки на жилье на вторичном рынке года составили почти 10%. Средняя цена квартир в старом жилфонде составляет три миллиона 870 тысячи рублей, квартиры после торга продают по 91 тысяче рублей за «квадрат». Об этом сообщили 13 января в пресс-службе «Этажи».
«В Челябинске в декабре 2024 года стоимость квартир на вторичном рынке составила 98 тысяч 584 рубля за квадратный метр, при этом после торга квартиры в среднем продавались по 91 тысяч рублей за «квадрат. Предпродажный торг составил 8,44%», — сообщили в пресс-службе.
В настоящее время на вторичке наибольшую долю выставленных на продажу квартир составляют однокомнатные квартиры (42,3%), затем идут двухкомнатные квартиры (40,1%). При этом меньше всего на рынке недвижимости продается трехкомнатных квартир (15%).
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