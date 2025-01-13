Свердловчанка обвинила дочь-сотрудницу суда в крупной краже

В Шале мама обвинила дочь в краже миллиона рублей

13 января 2025 в 19:14 Размер текста - 17 +

Сейчас сотрудница суда находится в декрете Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В поселке Шаля (Свердловская область) 65-летняя Наталья обвинила свою 32-летнюю дочь Нину — сотрудницу мирового суда — в хищении около миллиона рублей. Женщина обратилась в полицию, возбуждено уголовное дело, однако расследование застопорилось. Подробности семейной драмы — в материале URA.RU. До июля 2023 года Наталья жила в Сылве. Затем она продала дом и переехала в Шалю. После покупки новой квартиры у пенсионерки осталось полмиллиона рублей, которые она положила на банковский счет под проценты. «После этого дочь перевела все деньги мужу, оформила на мать две кредитные карты и взяла кредит — получилось около миллиона рублей. Женщина узнала об этом, когда ей из банка стали звонить и говорить, что у нее просрочки по кредитам. Тогда же она написала заявление в органы, но дочь попросила отозвать его. И сказала, что подготовит заявление на вынесение судебного приказа, направит судье, а после этого с нее будут принудительно взыскивать средства. Мама поверила ей», — рассказал юрист Иван Воронцов, представитель потерпевшей. Женщина обратилась к юристу, чтобы вернуть деньги Фото: Денис Моргунов © URA.RU По его словам, после этого ситуация не изменилась. Тогда женщина и пришла к нему за помощью. «Мы с ней написали заявление в полицию, силовики возбудили уголовное дело по статье „Кража“. Провели очные ставки, на которых Наталья стояла на своем: изымать деньги с ее вклада и оформлять кредиты на нее — она не разрешала. Но сейчас расследование приостановили. Женщина без денег и с долгами, а дочь в декрете», — продолжил Воронцов. До этого силовики несколько раз отменяли и возобновляли дело. В конце 2024-го Наталья пожаловалась в прокуратуру. В надзорном ведомстве согласились с ее доводами (ответ есть в распоряжении URA.RU) — и постановили возобновить расследование. «Но ничего не происходит», — сказал Воронцов. Сама Нина заявила URA.RU, что взяла деньги у матери в долг под расписку. «Я действительно взяла средства, но сказала, что верну. Вовремя отдать не смогла, так как заболела. Я ей все объяснила, а она решила сделать так. Считаю, что она попала под влияние человека, который является ее юристом. Он действует в своих интересах для получения недвижимости. Все документы, расписки у меня есть на руках. Примерно 300-400 тысяч рублей я ей вернула, платила за коммуналку, пока сильно не заболела при беременности», — сказала она. Воронцов опроверг сведения о выплате части долга и намерении забрать жилье у клиентки. «А расписка действительно есть, но написана рукой Нины», — добавил юрист. Дочка же считает, что ее мать просто обманывают Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Нина считает, что мама могла обозлиться на нее. «Я жила у бабушки, эта женщина неадекватна. После похорон брата обозлилась на все вокруг. Я ухаживала за ней, простила, так сказать, а она решила испортить мне жизнь. Сейчас все это делается руками и головой ее юриста: он говорит, как сделать так, чтобы у нее никого не было, чтобы исчезли препятствия [для завладения жильем]. Всю беременность они добивались ухудшения моего здоровья, сейчас тоже. Считаю, что мою маму нужно обследовать в спецучреждении на адекватность ее слов и состояние здоровья, так как она заблуждается и верит во все сказанное. Я не держу на нее зла, понимая ее состояние. У нее множество заболеваний», — заключила Нина. URA.RU отправило запросы в Департамент мировых судей Свердловской области и МО МВД РФ «Шалинский». Ответы будут опубликованы, как только поступят. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В поселке Шаля (Свердловская область) 65-летняя Наталья обвинила свою 32-летнюю дочь Нину — сотрудницу мирового суда — в хищении около миллиона рублей. Женщина обратилась в полицию, возбуждено уголовное дело, однако расследование застопорилось. Подробности семейной драмы — в материале URA.RU. До июля 2023 года Наталья жила в Сылве. Затем она продала дом и переехала в Шалю. После покупки новой квартиры у пенсионерки осталось полмиллиона рублей, которые она положила на банковский счет под проценты. «После этого дочь перевела все деньги мужу, оформила на мать две кредитные карты и взяла кредит — получилось около миллиона рублей. Женщина узнала об этом, когда ей из банка стали звонить и говорить, что у нее просрочки по кредитам. Тогда же она написала заявление в органы, но дочь попросила отозвать его. И сказала, что подготовит заявление на вынесение судебного приказа, направит судье, а после этого с нее будут принудительно взыскивать средства. Мама поверила ей», — рассказал юрист Иван Воронцов, представитель потерпевшей. По его словам, после этого ситуация не изменилась. Тогда женщина и пришла к нему за помощью. «Мы с ней написали заявление в полицию, силовики возбудили уголовное дело по статье „Кража“. Провели очные ставки, на которых Наталья стояла на своем: изымать деньги с ее вклада и оформлять кредиты на нее — она не разрешала. Но сейчас расследование приостановили. Женщина без денег и с долгами, а дочь в декрете», — продолжил Воронцов. До этого силовики несколько раз отменяли и возобновляли дело. В конце 2024-го Наталья пожаловалась в прокуратуру. В надзорном ведомстве согласились с ее доводами (ответ есть в распоряжении URA.RU) — и постановили возобновить расследование. «Но ничего не происходит», — сказал Воронцов. Сама Нина заявила URA.RU, что взяла деньги у матери в долг под расписку. «Я действительно взяла средства, но сказала, что верну. Вовремя отдать не смогла, так как заболела. Я ей все объяснила, а она решила сделать так. Считаю, что она попала под влияние человека, который является ее юристом. Он действует в своих интересах для получения недвижимости. Все документы, расписки у меня есть на руках. Примерно 300-400 тысяч рублей я ей вернула, платила за коммуналку, пока сильно не заболела при беременности», — сказала она. Воронцов опроверг сведения о выплате части долга и намерении забрать жилье у клиентки. «А расписка действительно есть, но написана рукой Нины», — добавил юрист. Нина считает, что мама могла обозлиться на нее. «Я жила у бабушки, эта женщина неадекватна. После похорон брата обозлилась на все вокруг. Я ухаживала за ней, простила, так сказать, а она решила испортить мне жизнь. Сейчас все это делается руками и головой ее юриста: он говорит, как сделать так, чтобы у нее никого не было, чтобы исчезли препятствия [для завладения жильем]. Всю беременность они добивались ухудшения моего здоровья, сейчас тоже. Считаю, что мою маму нужно обследовать в спецучреждении на адекватность ее слов и состояние здоровья, так как она заблуждается и верит во все сказанное. Я не держу на нее зла, понимая ее состояние. У нее множество заболеваний», — заключила Нина. URA.RU отправило запросы в Департамент мировых судей Свердловской области и МО МВД РФ «Шалинский». Ответы будут опубликованы, как только поступят.