НАТО отклонила просьбу Украины о вступлении, предложив сосредоточиться на мобилизации. Дипломаты считают, что изменение позиции альянса маловероятно, внимание будет сосредоточено на поддержке Киева для улучшения его переговорных позиций.
«Я не думаю, что вступление Украины в НАТО произойдет завтра, я был бы очень удивлен. На встрече основное внимание будет уделено расширению поддержки Киева, чтобы в следующем году он занял максимально прочную позицию, вступая в возможные переговоры. Лучший способ сделать это — резко увеличить финансирование, боеприпасы и улучшить мобилизацию», — передает слова дипломатов альянса агентство Reuters.
В материале добавили, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул в письме к коллегам, что приглашение в НАТО могло бы ослабить аргументы России для продолжения СВО. Однако среди 32 стран альянса нет консенсуса по этому вопросу, и высокопоставленный дипломат НАТО сказал, что потребуется много времени для достижения согласия.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский согласился, что конфликт на Украине можно решить миром, попросив снова военной помощи у Запада. Он отметил, что ВСУ не хватает сил для возврата территорий, и нужно искать дипломатические решения. Зеленский также призвал НАТО к срочным переговорам о членстве Украины в альянсе. Бывший генсек альянса Йенс Столтенберг предложил, что Киев может временно уступить часть территорий ради быстрого достижения мира, передает Pravda.Ru.
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