Мать первоклассника обвинила челябинский лицей в поборах

13 января 2025 в 17:58 Размер текста - 17 +

Мать первоклассника пожаловалась на поборы в школе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жительница Челябинска обвинила лицей №97 в поборах. По ее словам, плата за обучение первоклассника сопоставима с услугами частной школы. За лицей вступились многочисленные родители, а также отец ребенка, а в администрации Челябинска URA.RU подробно разъяснили, на что идут средства. «При поступлении в первый класс лицея по прописке с нас попросили три тысячи рублей для прохождения психолога, затем ежегодный добровольный взнос, потом деньги на нужды класса, причем каждый месяц. Купите лыжи, оплатите обеды, сборы, охрану, очки виртуальной реальности. Ребенок все хочет, в итоге плата в месяц достигает 15 тысяч рублей», — пишет мама первоклассника в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях родители вступились за лицей, пытаясь объяснить женщине, что бесплатно в школе кормят только завтраками, а обеды и ужины, а также кружки и секции идут за дополнительную плату. Также родители уточнили, что в школе работает продленка, где учителя помогают решать домашние задания, организовывают мероприятия, походы в музеи, театры и кино и в целом присматривают за ребенком, пока за ним не придут родители. Отец мальчика попросил его мать не позорить семью подобными заявлениями, так как он оплачивает все сам. А в мэрии Челябинска отметили, что в МАОУ «Лицей №97 Челябинска» действуют общие правила приема детей на обучение и имеет право оказывать платные услуги. «По запросу родителей в МАОУ „Лицей № 97 г. Челябинска“ реализуется платная услуга по оказанию психолого-педагогического консультирования обучающихся для выявления способностей ребенка. Выявление уровня и качества развития интеллектуальных и творческих способностей значимо для определения индивидуальной траектории дальнейшего развития ребенка, при этом результаты тестирования не влияют на распределение детей по классам», — пояснили в пресс-службе мэрии. В администрации добавили, что школа имеет право привлекать добровольные пожертвования, родителю выдаются квитанции без указания сумм. В разделе «Лыжная подготовка» родители предпочитают покупать свои лыжи для соблюдения санитарно-гигиенических норм, но можно пользоваться инвентарем школы. «Согласно плану воспитательной работы, классный руководитель организует внеурочную и досуговую деятельность. План мероприятий обсуждается с родителями и утверждается на собрании. В режиме полного дня для учащихся начальной школы организовано трехразовое питание. Обеды и полдники оплачиваются за счет средств родителей», — уточнили в пресс-службе администрации Челябинска. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Челябинска обвинила лицей №97 в поборах. По ее словам, плата за обучение первоклассника сопоставима с услугами частной школы. За лицей вступились многочисленные родители, а также отец ребенка, а в администрации Челябинска URA.RU подробно разъяснили, на что идут средства. «При поступлении в первый класс лицея по прописке с нас попросили три тысячи рублей для прохождения психолога, затем ежегодный добровольный взнос, потом деньги на нужды класса, причем каждый месяц. Купите лыжи, оплатите обеды, сборы, охрану, очки виртуальной реальности. Ребенок все хочет, в итоге плата в месяц достигает 15 тысяч рублей», — пишет мама первоклассника в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях родители вступились за лицей, пытаясь объяснить женщине, что бесплатно в школе кормят только завтраками, а обеды и ужины, а также кружки и секции идут за дополнительную плату. Также родители уточнили, что в школе работает продленка, где учителя помогают решать домашние задания, организовывают мероприятия, походы в музеи, театры и кино и в целом присматривают за ребенком, пока за ним не придут родители. Отец мальчика попросил его мать не позорить семью подобными заявлениями, так как он оплачивает все сам. А в мэрии Челябинска отметили, что в МАОУ «Лицей №97 Челябинска» действуют общие правила приема детей на обучение и имеет право оказывать платные услуги. «По запросу родителей в МАОУ „Лицей № 97 г. Челябинска“ реализуется платная услуга по оказанию психолого-педагогического консультирования обучающихся для выявления способностей ребенка. Выявление уровня и качества развития интеллектуальных и творческих способностей значимо для определения индивидуальной траектории дальнейшего развития ребенка, при этом результаты тестирования не влияют на распределение детей по классам», — пояснили в пресс-службе мэрии. В администрации добавили, что школа имеет право привлекать добровольные пожертвования, родителю выдаются квитанции без указания сумм. В разделе «Лыжная подготовка» родители предпочитают покупать свои лыжи для соблюдения санитарно-гигиенических норм, но можно пользоваться инвентарем школы. «Согласно плану воспитательной работы, классный руководитель организует внеурочную и досуговую деятельность. План мероприятий обсуждается с родителями и утверждается на собрании. В режиме полного дня для учащихся начальной школы организовано трехразовое питание. Обеды и полдники оплачиваются за счет средств родителей», — уточнили в пресс-службе администрации Челябинска.