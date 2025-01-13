Челябинец убил мать и отрубил ей кисть

В Аше (Челябинская область) мужчина убил собственную мать, после чего отрубил ей кисть топором. Как рассказал URA.RU источник, сейчас он задержан и помещен в психдиспансер.
«Тело нашли во дворе частного дома. На теле имелись следы криминала. В частности, отсутствовала кисть. Ее отрубили. Было возбуждено уголовное дело. По подозрению задержан сын погибшей», — рассказал источник.
По данным URA.RU, в момент задержания мужчина вел себя неадекватно. Его поместили в психдиспансер.
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
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