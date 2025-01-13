Челябинец убил мать и отрубил ей кисть

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Рейд руководителей города по социальным объектам. Курган, топор
Мужчина вооружился топором Фото:

В Аше (Челябинская область) мужчина убил собственную мать, после чего отрубил ей кисть топором. Как рассказал URA.RU источник, сейчас он задержан и помещен в психдиспансер.

«Тело нашли во дворе частного дома. На теле имелись следы криминала. В частности, отсутствовала кисть. Ее отрубили. Было возбуждено уголовное дело. По подозрению задержан сын погибшей», — рассказал источник.

По данным URA.RU, в момент задержания мужчина вел себя неадекватно. Его поместили в психдиспансер.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

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В Аше (Челябинская область) мужчина убил собственную мать, после чего отрубил ей кисть топором. Как рассказал URA.RU источник, сейчас он задержан и помещен в психдиспансер. «Тело нашли во дворе частного дома. На теле имелись следы криминала. В частности, отсутствовала кисть. Ее отрубили. Было возбуждено уголовное дело. По подозрению задержан сын погибшей», — рассказал источник. По данным URA.RU, в момент задержания мужчина вел себя неадекватно. Его поместили в психдиспансер. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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