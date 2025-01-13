В Дзержинском районе Перми по адресу улица Заречная, 39 продается трехэтажный дом. Как уверяют владельцы, авторский дизайн выполнен в стиле русского модерна. Стоимость объекта — 39 млн рублей. Летом дом пытались продать за 56 миллионов.
«Построен из дорогого массива дерева, с дизайнерскими витражами, зимним садом, бильярдной комнатой с камином, бассейном и сауной», — говорится на сайте бесплатных объявлений. Площадь дома — 625,6 квадратных метра.
Ранее URA.RU рассказывало, что в микрорайоне Верхняя Курья выставили на продажу частный дом за 53 млн рублей. Четырехэтажный коттедж площадью 438 квадратных метров расположен на берегу Камы и построен в стиле «шале».
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