В Перми на 17 млн рублей подешевел дом в стиле русского модерна. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дом находится черте города
Дом находится черте города Фото:

В Дзержинском районе Перми по адресу улица Заречная, 39 продается трехэтажный дом. Как уверяют владельцы, авторский дизайн выполнен в стиле русского модерна. Стоимость объекта — 39 млн рублей. Летом дом пытались продать за 56 миллионов.

«Построен из дорогого массива дерева, с дизайнерскими витражами, зимним садом, бильярдной комнатой с камином, бассейном и сауной», — говорится на сайте бесплатных объявлений. Площадь дома — 625,6 квадратных метра.

Ранее URA.RU рассказывало, что в микрорайоне Верхняя Курья выставили на продажу частный дом за 53 млн рублей. Четырехэтажный коттедж площадью 438 квадратных метров расположен на берегу Камы и построен в стиле «шале».

Рядом с домом расположен зимний сад
Рядом с домом расположен зимний сад
Фото:

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В Дзержинском районе Перми по адресу улица Заречная, 39 продается трехэтажный дом. Как уверяют владельцы, авторский дизайн выполнен в стиле русского модерна. Стоимость объекта — 39 млн рублей. Летом дом пытались продать за 56 миллионов. «Построен из дорогого массива дерева, с дизайнерскими витражами, зимним садом, бильярдной комнатой с камином, бассейном и сауной», — говорится на сайте бесплатных объявлений. Площадь дома — 625,6 квадратных метра. Ранее URA.RU рассказывало, что в микрорайоне Верхняя Курья выставили на продажу частный дом за 53 млн рублей. Четырехэтажный коттедж площадью 438 квадратных метров расположен на берегу Камы и построен в стиле «шале».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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