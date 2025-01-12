В ХМАО закрыли частный пансионат из-за грубых нарушений

В Нижневартовске закрыли частный пансионат «Долголетие» после того, как прокуратура выявила в учреждении грубые нарушения. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре ХМАО.
«Выявлен ряд нарушений, в частности пансионат не обеспечен наружными источниками противопожарного водоснабжения и отсутствует система вытяжной противодымной вентиляции в коридорах. Также выявлены и другие нарушения закона», — сообщили в ведомстве.
В доме престарелых были проблемы с организацией питания. Более того, отсутствовал медицинский кабинет с приемно-карантинным отделением и буфетом.
Прокуратура завела административное дело, а суд приостановил работу пансионата. Жильцов переселили в городскую больницу.
Ранее URA.RU писало, что в Сургуте приставы закрыли дом престарелых. Прокуратура совместно с МЧС и Роспотребнадзором так же выявили нарушения пожарной и санитарной безопасности в учреждении.
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