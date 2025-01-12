12 января 2025
11 января 2025

В ХМАО закрыли частный пансионат из-за грубых нарушений

© Служба новостей «URA.RU»
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Учреждение закрыли из-за ряда нарушений
Учреждение закрыли из-за ряда нарушений Фото:

В Нижневартовске закрыли частный пансионат «Долголетие» после того, как прокуратура выявила в учреждении грубые нарушения. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре ХМАО.

«Выявлен ряд нарушений, в частности пансионат не обеспечен наружными источниками противопожарного водоснабжения и отсутствует система вытяжной противодымной вентиляции в коридорах. Также выявлены и другие нарушения закона», — сообщили в ведомстве.

В доме престарелых были проблемы с организацией питания. Более того, отсутствовал медицинский кабинет с приемно-карантинным отделением и буфетом.

Прокуратура завела административное дело, а суд приостановил работу пансионата. Жильцов переселили в городскую больницу.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте приставы закрыли дом престарелых. Прокуратура совместно с МЧС и Роспотребнадзором так же выявили нарушения пожарной и санитарной безопасности в учреждении.

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В Нижневартовске закрыли частный пансионат «Долголетие» после того, как прокуратура выявила в учреждении грубые нарушения. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре ХМАО. «Выявлен ряд нарушений, в частности пансионат не обеспечен наружными источниками противопожарного водоснабжения и отсутствует система вытяжной противодымной вентиляции в коридорах. Также выявлены и другие нарушения закона», — сообщили в ведомстве. В доме престарелых были проблемы с организацией питания. Более того, отсутствовал медицинский кабинет с приемно-карантинным отделением и буфетом. Прокуратура завела административное дело, а суд приостановил работу пансионата. Жильцов переселили в городскую больницу. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте приставы закрыли дом престарелых. Прокуратура совместно с МЧС и Роспотребнадзором так же выявили нарушения пожарной и санитарной безопасности в учреждении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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