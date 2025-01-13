Полиция в Перми нашла подозреваемого в вандализме над остановочными комплексами

Пермская полиция вычислила молодого человека, которого подозревают в повреждении нескольких остановочных комплексов. Ранее в департаменте транспорта сообщали, что стекла остановок расстреляли, но в полиции говорят, что вандал действовал молотком.
«Выяснилось, что молодой человек 2009 года рождения в ночное время, используя металлический молоток, нанес механические повреждения остановочным комплексам», — сообщает полиция в Telegram. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм).
О повреждении четырех остановочных комплексов в Мотовилихинском районе Перми департамент транспорта сообщил утром 13 января. В ведомстве заявили, что злоумышленник стрелял по стеклам.
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