Полиция в Перми нашла подозреваемого в вандализме над остановочными комплексами

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Стекла на остановках побили молотком
Стекла на остановках побили молотком Фото:

Пермская полиция вычислила молодого человека, которого подозревают в повреждении нескольких остановочных комплексов. Ранее в департаменте транспорта сообщали, что стекла остановок расстреляли, но в полиции говорят, что вандал действовал молотком.

«Выяснилось, что молодой человек 2009 года рождения в ночное время, используя металлический молоток, нанес механические повреждения остановочным комплексам», — сообщает полиция в Telegram. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм).

О повреждении четырех остановочных комплексов в Мотовилихинском районе Перми департамент транспорта сообщил утром 13 января. В ведомстве заявили, что злоумышленник стрелял по стеклам. 

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Пермская полиция вычислила молодого человека, которого подозревают в повреждении нескольких остановочных комплексов. Ранее в департаменте транспорта сообщали, что стекла остановок расстреляли, но в полиции говорят, что вандал действовал молотком. «Выяснилось, что молодой человек 2009 года рождения в ночное время, используя металлический молоток, нанес механические повреждения остановочным комплексам», — сообщает полиция в Telegram. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм). О повреждении четырех остановочных комплексов в Мотовилихинском районе Перми департамент транспорта сообщил утром 13 января. В ведомстве заявили, что злоумышленник стрелял по стеклам. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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