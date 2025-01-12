Бизнесмен из Ленобласти намерен банкротить автосервис в ЯНАО

В Лабытнанги (ЯНАО) под угрозой банкротства находится компания «Арктиктрансэнергосервис» («АТЭС»). Сумму в размере 172 млн рублей требует вернуть предприниматель из Ленинградской области, который купил долги предприятия по переуступке прав. В свою очередь, «АТЭС» ждет начала судебного процесса с компанией тюменского депутата Игоря Нака. Сумма иска — 17 млн рублей.
Как следует из определения суда, к производству принято дело по иску индивидуального предпринимателя из Ленинградской области Игоря Третьякова в отношении ООО «АТЭС». «Заявление мотивировано наличием у должника задолженности в размере 172 193 554,54 рубля, установленной решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 12 апреля 2024 года», — говорится в документе суда. Эти деньги компания получила в качестве предоплаты за товар. Свои обязательства по договору исполнила лишь частично.
Как следует из решения суда, ранее за «АТЭС» признали задолженность по договору с «ПСП ЛИДЕР». Долги предприятия из Лабытнанги по переуступке в 2021 году купил Третьяков. По данным источника, иск о банкротстве будет рассматриваться шестого февраля 2025 года. К этому времени ответчик должен предоставить свои возражения на требования заявителя.
Тем временем, ООО «АТЭС» подало иск к компании тюменского депутата Игоря Нака «Ямалтрансстрой» на 17 млн рублей. Заявление в арбитраже округа приняли еще в сентябре 2024 года, но судебное разбирательство откладывалось из-за уточнения суммы исковых требований. Следующее заседание должно состояться 19 февраля 2025 года.
Ранее ФНС требовало признать банкротом филиал Украинского Нефтегазового института, который находится в Губкинском (ЯНАО). Однако окружной Арбитражный суд сначала оставил дело без движения, а затем 10 января 2025 года вернул заявление ФНС, так как у ямальского филиала никакого имущества не нашли.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!