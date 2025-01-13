Из Тюмени на семь часов задержали рейс в Самару

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Задержка связана с поздним прибытием самолета
Задержка связана с поздним прибытием самолета Фото:

В Тюмени на семь часов задержали рейс авиакомпании Red Wings, следующий из Тюмени в Самару. Такая информация указана на онлайн-табло аэропорта Рощино.

«Рейс ИН 1306, Тюмень — Самара. Статус — задерживается. Вылет по расписанию в 17:00, расчетное время вылета 23:55», — указано на сайте тюменского аэропорта.

В Рощино сообщили, что задержка рейса связана с поздним прибытием самолета из Самары. В авиакомпанию направлен запрос. 

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В Тюмени на семь часов задержали рейс авиакомпании Red Wings, следующий из Тюмени в Самару. Такая информация указана на онлайн-табло аэропорта Рощино. «Рейс ИН 1306, Тюмень — Самара. Статус — задерживается. Вылет по расписанию в 17:00, расчетное время вылета 23:55», — указано на сайте тюменского аэропорта. В Рощино сообщили, что задержка рейса связана с поздним прибытием самолета из Самары. В авиакомпанию направлен запрос. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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