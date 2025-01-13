Из Тюмени на семь часов задержали рейс в Самару

Задержка связана с поздним прибытием самолета
В Тюмени на семь часов задержали рейс авиакомпании Red Wings, следующий из Тюмени в Самару. Такая информация указана на онлайн-табло аэропорта Рощино.
«Рейс ИН 1306, Тюмень — Самара. Статус — задерживается. Вылет по расписанию в 17:00, расчетное время вылета 23:55», — указано на сайте тюменского аэропорта.
В Рощино сообщили, что задержка рейса связана с поздним прибытием самолета из Самары. В авиакомпанию направлен запрос.
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