«Нет у меня никаких романтических каникул!»: Волочкова опровергла роман с молодым танцором

Балерина и светская львица Анастасия Волочкова улетела на Мальдивы в свой традиционный зимний отпуск. На элитном курорте компанию ей составляет 26-летний танцор. В беседе с URA.RU бывшая прима Большого театра рассказала, что же связывает ее с молодым человеком.
Балерина славится активной личной жизнью и еще в конце осени признавалась, что снова обрела счастье. Тогда Волочкова не стала называть имени избранника, но сообщила, что он ее ровесник. Однако в середине января выяснилось, что на Мальдивы она полетела совсем с другим мужчиной. Его зовут Марчел Абабий, ему 26 лет. Он — бывший солист Государственного ансамбля народного танца Молдавии. А после стал танцевать у Волочковой в ее шоу.
В соцсетях у Анастасии совместные фотографии, на которых она обнимается с молодым человеком на фоне райских пейзажей курорта. Но в разговоре с URA.RU Волочкова вдруг ошарашила признанием: «У меня нет никаких романтических каникул на Мальдивах! У меня есть просто отдых. Мы с моим другом и партнером приехали на Мальдивы исключительно отдохнуть», — уверяет танцовщица.
Волочкова, которая еще недавно призналась, что устала после многочисленных проведенных шоу, рассказала, что даже на курорте не может полноценно выдохнуть: вместе с Марчелом они продолжают репетировать и уже строят грандиозные планы. «Мы здесь тренируемся и репетируем. Планируем организовать творческий центр», — заявила артистка.
Напомним, что Анастасия Волочкова ни разу официально не была замужем. Брак с Игорем Вдовиным, по словам балерины, был фиктивным. Она признается, что ей нравится получать внимание мужчин и наслаждается тем, что она востребована.
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