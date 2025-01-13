«Пустили слезу»: в свердловском правительстве шокированы отставкой министра

В свердловском кабмине провожают главу минЖКХ Смирнова после отставки

13 января 2025 в 20:01 Размер текста - 17 +

Николаю Смирнову, говорят, уход из правительства тоже дался нелегко Фото: Размик Закарян © URA.RU Отставка свердловского министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова шокировала большинство его коллег по кабмину — даже несмотря на то, что слухи курсировали давно. По данным URA.RU, прочитав новости, чиновники выстроились в очередь у кабинета Смирнова. «Удивлен», — поделился своими эмоциями видный представитель губернаторского окружения. Один министр сказал, что ему «грустно». «Смирнов собирал только коллектив своего министерства, произнес речь, некоторые пустили слезу. Прощание прошло тяжело, все-таки он отдал работе почти 20 лет, и сотрудники к нему привязаны», — поделился собеседник. По его словам, гостей из других ведомств Смирнов начал принимать только после этого. «А их было много», — знает источник. Еще один госслужащий, передавая общее настроение, добавил: «Все, конечно, в шоке. В правительстве у Смирнова со всеми хорошие отношения». По данным собеседника, Смирнов заранее не готовился к такому развитию событий. Удивлены и в корпусе мэров, с которыми Смирнов выстроил отношения, как считается, эталонно — в том числе через чаты в мессенджерах, — и в случае коммунальных аварий или ЧП реагировал моментально, подключая, например, ресурсы соседних городов. «Для меня [его отставка] не удивительна, а грустна, вызывает сожаление. Бывало, он осаживал нас с благоустройством, но не потому, что не хотел [помогать], а потому что были более крупные инфраструктурные проекты, под которые он помогал добиваться денег. Если были какие-то проблемы, включался в них, поддерживал. Работать вместе не всегда было просто, но он профессионал с серьезными и обширными связями. Если что-то обещал, всегда держал слово», — рассказал один из опрошенных URA.RU мэров. Смирнов возглавил областное минЖКХ в ноябре 2011 года, еще когда губернатором был Александр Мишарин. Заявление об отставке он написал днем 13 января. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Отставка свердловского министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова шокировала большинство его коллег по кабмину — даже несмотря на то, что слухи курсировали давно. По данным URA.RU, прочитав новости, чиновники выстроились в очередь у кабинета Смирнова. «Удивлен», — поделился своими эмоциями видный представитель губернаторского окружения. Один министр сказал, что ему «грустно». «Смирнов собирал только коллектив своего министерства, произнес речь, некоторые пустили слезу. Прощание прошло тяжело, все-таки он отдал работе почти 20 лет, и сотрудники к нему привязаны», — поделился собеседник. По его словам, гостей из других ведомств Смирнов начал принимать только после этого. «А их было много», — знает источник. Еще один госслужащий, передавая общее настроение, добавил: «Все, конечно, в шоке. В правительстве у Смирнова со всеми хорошие отношения». По данным собеседника, Смирнов заранее не готовился к такому развитию событий. Удивлены и в корпусе мэров, с которыми Смирнов выстроил отношения, как считается, эталонно — в том числе через чаты в мессенджерах, — и в случае коммунальных аварий или ЧП реагировал моментально, подключая, например, ресурсы соседних городов. «Для меня [его отставка] не удивительна, а грустна, вызывает сожаление. Бывало, он осаживал нас с благоустройством, но не потому, что не хотел [помогать], а потому что были более крупные инфраструктурные проекты, под которые он помогал добиваться денег. Если были какие-то проблемы, включался в них, поддерживал. Работать вместе не всегда было просто, но он профессионал с серьезными и обширными связями. Если что-то обещал, всегда держал слово», — рассказал один из опрошенных URA.RU мэров. Смирнов возглавил областное минЖКХ в ноябре 2011 года, еще когда губернатором был Александр Мишарин. Заявление об отставке он написал днем 13 января.