Соратница экс-невестки Чернецкого вышла из СИЗО

В Екатеринбурге из-под стражи вышла бухгалтер экс-невестки Чернецкого

13 января 2025 в 19:38 Размер текста - 17 +

Из-под стражи вышла и еще одна бизнесвумен Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Экс-невестка Чернецкого попала под уголовное дело после обысков в БЦ В Екатеринбурге выпустили из СИЗО обвиняемую в мошенничестве главу компании «Райз» Ольгу Котельникову. Об этом URA.RU рассказали в Ленинском райсуде. Котельникову называют бухгалтером экс-невестки бывшего мэра Аркадия Чернецкого — Анастасии — и бизнесмена Василия Петрова (ООО «Шудья»), которые также попали под следствие. «Под домашним арестом Котельникова будет находиться до 28 марта», — сказали в инстанции. Из-под стражи также вышла Альбина Чернова («ЖД-Экспорт») — еще один фигурант этого дела. Новость по теме Всплыли новые подробности громкого дела экс-невестки Чернецкого: десятки фирм и 400 млн О задержаниях стало известно весной 2024 года после обысков в бизнес-центре Clever Park. Первыми арестовали Чернецкую, Петрова и Алексея Шахмаева («ТТК-Екатеринбург»). Следователи обвинили их в незаконном возмещении НДС. По версии силовиков, бизнесмены, предоставив в налоговую ложные сведения, заработали до 400 млн рублей. Затем арестовали бывшего руководителя управления экономической безопасности и противодействия коррупции свердловского ГУ МВД Андрея Дьякова (обвинили в крупной взятке). В основу его уголовного дела легли показания Шахмаева. Офицер считает, что его оговорили. И вину не признает. Также в ходе разбирательства был заочно арестован уральский предприниматель Максим Пузанков. Осенью арестовали Котельникову, Чернову и Эдуарда Кузнецова (юрфирма «Мебиус»). Последний уже имел проблемы с законом. Ранее отбывал наказание за участие в банде рейдера Павла Федулева. Подробнее о схеме URA.RU рассказывало в отдельном материале. А всю актуальную информацию о деле агентство собирает — в этом сюжете. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге выпустили из СИЗО обвиняемую в мошенничестве главу компании «Райз» Ольгу Котельникову. Об этом URA.RU рассказали в Ленинском райсуде. Котельникову называют бухгалтером экс-невестки бывшего мэра Аркадия Чернецкого — Анастасии — и бизнесмена Василия Петрова (ООО «Шудья»), которые также попали под следствие. «Под домашним арестом Котельникова будет находиться до 28 марта», — сказали в инстанции. Из-под стражи также вышла Альбина Чернова («ЖД-Экспорт») — еще один фигурант этого дела. О задержаниях стало известно весной 2024 года после обысков в бизнес-центре Clever Park. Первыми арестовали Чернецкую, Петрова и Алексея Шахмаева («ТТК-Екатеринбург»). Следователи обвинили их в незаконном возмещении НДС. По версии силовиков, бизнесмены, предоставив в налоговую ложные сведения, заработали до 400 млн рублей. Затем арестовали бывшего руководителя управления экономической безопасности и противодействия коррупции свердловского ГУ МВД Андрея Дьякова (обвинили в крупной взятке). В основу его уголовного дела легли показания Шахмаева. Офицер считает, что его оговорили. И вину не признает. Также в ходе разбирательства был заочно арестован уральский предприниматель Максим Пузанков. Осенью арестовали Котельникову, Чернову и Эдуарда Кузнецова (юрфирма «Мебиус»). Последний уже имел проблемы с законом. Ранее отбывал наказание за участие в банде рейдера Павла Федулева. Подробнее о схеме URA.RU рассказывало в отдельном материале. А всю актуальную информацию о деле агентство собирает — в этом сюжете.