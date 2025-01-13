Соратница экс-невестки Чернецкого вышла из СИЗО

В Екатеринбурге выпустили из СИЗО обвиняемую в мошенничестве главу компании «Райз» Ольгу Котельникову. Об этом URA.RU рассказали в Ленинском райсуде. Котельникову называют бухгалтером экс-невестки бывшего мэра Аркадия Чернецкого — Анастасии — и бизнесмена Василия Петрова (ООО «Шудья»), которые также попали под следствие.
«Под домашним арестом Котельникова будет находиться до 28 марта», — сказали в инстанции. Из-под стражи также вышла Альбина Чернова («ЖД-Экспорт») — еще один фигурант этого дела.
О задержаниях стало известно весной 2024 года после обысков в бизнес-центре Clever Park. Первыми арестовали Чернецкую, Петрова и Алексея Шахмаева («ТТК-Екатеринбург»). Следователи обвинили их в незаконном возмещении НДС. По версии силовиков, бизнесмены, предоставив в налоговую ложные сведения, заработали до 400 млн рублей.
Затем арестовали бывшего руководителя управления экономической безопасности и противодействия коррупции свердловского ГУ МВД Андрея Дьякова (обвинили в крупной взятке). В основу его уголовного дела легли показания Шахмаева. Офицер считает, что его оговорили. И вину не признает. Также в ходе разбирательства был заочно арестован уральский предприниматель Максим Пузанков.
Осенью арестовали Котельникову, Чернову и Эдуарда Кузнецова (юрфирма «Мебиус»). Последний уже имел проблемы с законом. Ранее отбывал наказание за участие в банде рейдера Павла Федулева. Подробнее о схеме URA.RU рассказывало в отдельном материале. А всю актуальную информацию о деле агентство собирает — в этом сюжете.
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