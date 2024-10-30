Всплыли новые подробности громкого дела экс-невестки Чернецкого: десятки фирм и 400 млн

В деле экс-невестки Чернецкого 50 компаний и секретный сервер

31 октября 2024 в 09:02 Размер текста - 17 +

Уголовное дело о незаконном возмещении НДС — самое резонансное в регионе Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Экс-невестка Чернецкого попала под уголовное дело после обысков в БЦ В уголовном деле по незаконному возмещению НДС, в центре которого оказалась экс-невестка бывшего мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого — Анастасия — фигурируют десятки фирм, использовавшихся для проведения операций. Схему по получению выплат якобы придумали подчиненные ныне арестованного бизнесмена Василия Петрова. Документация хранилась на интернет-площадке, которой силовики дали название «№00055». О том, как была организована схема получения крупных налоговых вычетов, — в материале URA.RU. Площадка «№00055» Дата создания платформы неизвестна. По словам источника URA.RU, она представляет собой облачный сервер, который зарегистрирован за пределами РФ. Чтобы войти в систему, нужно ввести пароль. На сервере хранится документация по всем проведенным операциям. Всего в схеме могло быть задействовано более 50 различных фирм. «Почти все они — номинальные, то есть существуют лишь для прикрытия или выполнения иных целей. Эти предприятия подконтрольны Петрову», — считает собеседник агентства. По его словам, «№00055» создали сотрудники Петрова, которыми руководила ныне арестованная владелица компании «Райз» Ольга Котельникова. «Она — главный бухгалтер Петрова, организовывала работу айтишников и экономистов. Есть мнение, что именно благодаря ее знаниям была создана эта площадка», — отметил инсайдер. Как проходили операции Все шло по одной схеме как минимум с 2020 года. Петров давал одну из своих фиктивных фирм, с которой заключался договор купли-продажи. К примеру, «ТТК-Екатеринбург», которой руководит Алексей Шахмаев (тоже арестован), якобы продает трубы компании из Казахстана (речь про KBI Energy). Команда Петрова подготавливает фиктивные документы (договора, платежки), затем их отдают Шахмаеву, который идет в налоговую и возмещает НДС. При этом фактически никакой сделки не было, объяснил источник. Фактически сделки между компаниями не проводились Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Также, как установили сотрудники ФНС, во время этих сделок формировался налоговый «разрыв» (разница между суммой налогов, которые должны быть уплачены налогоплательщиком, и суммой фактически уплаченных налогов). Благодаря этому «разрыву» предприниматели уклоняются от уплаты налогов, он же образует дефицит в бюджете. Кроме того, силовики выяснили, что сделки проходили по завышенной цене — именно так, по версии следствия, KBI Energy «купила» трубы у «ТТК-Екатеринбург». «У следствия был вопрос, почему фирма из Казахстана вообще решила купить товар у компании из Екатеринбурга. Налоговая установила, что учредитель „Кби Энерджи Групп“ Сергей Зимакин фактически является менеджером по экспортным операциям в „ТТК-Екатеринбург“. Также выяснилось, что IP-адреса этих компаний совпадают», — рассказал собеседник агентства. Информация о всех сделках хранилась в сервере на комьютере Фото: Анна Майорова © URA.RU Согласно материалам дела (они есть в распоряжении URA.RU), в сделках участвовали «Экосистема-СМБ» и «Сиба» (принадлежит Чернецкой). Учредителем «СМБ» является экс-глава Уральской ассоциации туризма Максим Пузанков, объявленный в розыск и заочно арестованный. Также в договорах фигурируют «Эстель» (Олег Красильников), «Урал Строй Механизация» (Александр Глазырин), «Гидротек-Запад» (Вадим Баталов) и другие фирмы. Знали ли владельцы этих компаний о схеме, неизвестно. Следствие полагает, что фигуранты могли незаконно получить свыше 400 млн рублей, возместив НДС. Деньги они якобы забрали себе. Задержания и аресты Уголовное дело возбуждено 29 декабря прошлого года. 20 марта 2024-го в бизнес-центре Clever Park прошли обыски. После этого стало известно о задержании Чернецкой, Шахмаева и Петрова. Затем были арестованы Пузанков и бывший начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного ГУ МВД полковник Андрей Дьяков. Офицера обвинили во взятке и злоупотреблении полномочиями. В основу его дела легли показания Шахмаева. Сам полицейский свою вину отрицает и считает, что бизнесмен его оговаривает. Известно, что из СИЗО Дьяков пытался уйти на фронт. Новость по теме В деле экс-невестки Чернецкого появились новые фигуранты: что о них известно Летом из-под стражи под домашний арест вышли Шахмаев и Чернецкая — вероятно, из-за сотрудничества со следствием. Петров остается за решеткой. По словам близкого к силовым структурам источника URA.RU, показания на Петрова якобы дали его подчиненные. По последним данным, свою вину предприниматель не признает. В октябре стало известно о новых фигурантах. Были арестованы — Котельникова, Альбина Чернова («ЖД-Экспорт») и Эдуард Кузнецов (юрфирма «Мебиус»). Последний уже имел проблемы с законом. Ранее он отбывал наказание за участие в банде рейдера Павла Федулева. Собеседник URA.RU предполагает, что скоро могут пойти новые задержания. «Это уголовное дело, пожалуй, самое громкое в этом году в нашем регионе. К тому же оно очень емкое. Во время следствия силовики провели свыше десяти обысков в разных областях России, допросили более 60 человек, наложили арест на имущества обвиняемых, не забываем и про оперативную работу», — заключил источник URA.RU. В свердловских силовых структурах официально тему не комментируют. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В уголовном деле по незаконному возмещению НДС, в центре которого оказалась экс-невестка бывшего мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого — Анастасия — фигурируют десятки фирм, использовавшихся для проведения операций. Схему по получению выплат якобы придумали подчиненные ныне арестованного бизнесмена Василия Петрова. Документация хранилась на интернет-площадке, которой силовики дали название «№00055». О том, как была организована схема получения крупных налоговых вычетов, — в материале URA.RU. Дата создания платформы неизвестна. По словам источника URA.RU, она представляет собой облачный сервер, который зарегистрирован за пределами РФ. Чтобы войти в систему, нужно ввести пароль. На сервере хранится документация по всем проведенным операциям. Всего в схеме могло быть задействовано более 50 различных фирм. По его словам, «№00055» создали сотрудники Петрова, которыми руководила ныне арестованная владелица компании «Райз» Ольга Котельникова. «Она — главный бухгалтер Петрова, организовывала работу айтишников и экономистов. Есть мнение, что именно благодаря ее знаниям была создана эта площадка», — отметил инсайдер. Все шло по одной схеме как минимум с 2020 года. Петров давал одну из своих фиктивных фирм, с которой заключался договор купли-продажи. К примеру, «ТТК-Екатеринбург», которой руководит Алексей Шахмаев (тоже арестован), якобы продает трубы компании из Казахстана (речь про KBI Energy). Команда Петрова подготавливает фиктивные документы (договора, платежки), затем их отдают Шахмаеву, который идет в налоговую и возмещает НДС. При этом фактически никакой сделки не было, объяснил источник. Также, как установили сотрудники ФНС, во время этих сделок формировался налоговый «разрыв» (разница между суммой налогов, которые должны быть уплачены налогоплательщиком, и суммой фактически уплаченных налогов). Благодаря этому «разрыву» предприниматели уклоняются от уплаты налогов, он же образует дефицит в бюджете. Кроме того, силовики выяснили, что сделки проходили по завышенной цене — именно так, по версии следствия, KBI Energy «купила» трубы у «ТТК-Екатеринбург». «У следствия был вопрос, почему фирма из Казахстана вообще решила купить товар у компании из Екатеринбурга. Налоговая установила, что учредитель „Кби Энерджи Групп“ Сергей Зимакин фактически является менеджером по экспортным операциям в „ТТК-Екатеринбург“. Также выяснилось, что IP-адреса этих компаний совпадают», — рассказал собеседник агентства. Согласно материалам дела (они есть в распоряжении URA.RU), в сделках участвовали «Экосистема-СМБ» и «Сиба» (принадлежит Чернецкой). Учредителем «СМБ» является экс-глава Уральской ассоциации туризма Максим Пузанков, объявленный в розыск и заочно арестованный. Также в договорах фигурируют «Эстель» (Олег Красильников), «Урал Строй Механизация» (Александр Глазырин), «Гидротек-Запад» (Вадим Баталов) и другие фирмы. Знали ли владельцы этих компаний о схеме, неизвестно. Следствие полагает, что фигуранты могли незаконно получить свыше 400 млн рублей, возместив НДС. Деньги они якобы забрали себе. Уголовное дело возбуждено 29 декабря прошлого года. 20 марта 2024-го в бизнес-центре Clever Park прошли обыски. После этого стало известно о задержании Чернецкой, Шахмаева и Петрова. Затем были арестованы Пузанков и бывший начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного ГУ МВД полковник Андрей Дьяков. Офицера обвинили во взятке и злоупотреблении полномочиями. В основу его дела легли показания Шахмаева. Сам полицейский свою вину отрицает и считает, что бизнесмен его оговаривает. Известно, что из СИЗО Дьяков пытался уйти на фронт. Летом из-под стражи под домашний арест вышли Шахмаев и Чернецкая — вероятно, из-за сотрудничества со следствием. Петров остается за решеткой. По словам близкого к силовым структурам источника URA.RU, показания на Петрова якобы дали его подчиненные. По последним данным, свою вину предприниматель не признает. В октябре стало известно о новых фигурантах. Были арестованы — Котельникова, Альбина Чернова («ЖД-Экспорт») и Эдуард Кузнецов (юрфирма «Мебиус»). Последний уже имел проблемы с законом. Ранее он отбывал наказание за участие в банде рейдера Павла Федулева. Собеседник URA.RU предполагает, что скоро могут пойти новые задержания. «Это уголовное дело, пожалуй, самое громкое в этом году в нашем регионе. К тому же оно очень емкое. Во время следствия силовики провели свыше десяти обысков в разных областях России, допросили более 60 человек, наложили арест на имущества обвиняемых, не забываем и про оперативную работу», — заключил источник URA.RU. В свердловских силовых структурах официально тему не комментируют.