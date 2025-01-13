Трассу Тюмень — Омск расширят до четырех полос

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На работы выделили деньги из федерального бюджета
На работы выделили деньги из федерального бюджета Фото:

Трассу Тюмень — Омск планируют расширить до четыре полос. Такое заявление сделал губернатор Омской области Виталий Хоценко во время встречи с журналистами.

«Работы по расширению планируются, по участкам не могут точно сказать. Но федеральное финансирование на части участков по трассе Тюмень — Омск выделяется», — заявил глава региона.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области до четырех полос расширят четыре крупные трассы. Это коснется участков дорог до Кургана, ХМАО и подъезда к Тюмени.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Трассу Тюмень — Омск планируют расширить до четыре полос. Такое заявление сделал губернатор Омской области Виталий Хоценко во время встречи с журналистами. «Работы по расширению планируются, по участкам не могут точно сказать. Но федеральное финансирование на части участков по трассе Тюмень — Омск выделяется», — заявил глава региона. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области до четырех полос расширят четыре крупные трассы. Это коснется участков дорог до Кургана, ХМАО и подъезда к Тюмени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...