Трассу Тюмень — Омск расширят до четырех полос

На работы выделили деньги из федерального бюджета
Трассу Тюмень — Омск планируют расширить до четыре полос. Такое заявление сделал губернатор Омской области Виталий Хоценко во время встречи с журналистами.
«Работы по расширению планируются, по участкам не могут точно сказать. Но федеральное финансирование на части участков по трассе Тюмень — Омск выделяется», — заявил глава региона.
Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области до четырех полос расширят четыре крупные трассы. Это коснется участков дорог до Кургана, ХМАО и подъезда к Тюмени.
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