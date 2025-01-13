Силовики раскрыли подробности смертельного пожара в ЯНАО. Видео

Прокуратура ЯНАО и следователи проводят проверку пожара в Белоярске
© Служба новостей «URA.RU»
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В Белоярске сгорел деревянный дом
В Белоярске сгорел деревянный дом Фото:

Прокуратура и следственный комитет округа организовали проверку по факту гибели женщины в результате пожара в селе Белоярске Приуральского района ЯНАО. Возгорание произошло в многоквартирном деревянном доме, двое уцелевших жильцов были госпитализированы, об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по ЯНАО.

«По данным следствия, в селе Белоярск Приуральского района в ходе тушения пожара в четырехквартирном жилом доме обнаружено тело местной жительницы. В больницу также доставлены двое пострадавших жильцов дома», — написали в официальном telegram-канале СУ СК России по ЯНАО.

Деревянный дом по улице Октябрьской был признан аварийным. На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят комплекс судебно-криминалистических экспертиз.

Ранее URA.RU сообщало, что в поселке Белоярске Приуральского района ЯНАО утром 13 января загорелся жилой дом. Спасатели ликвидировали открытый огонь в 7:36. Все пострадавшие — взрослые люди, проживающие в квартире №1.

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Прокуратура и следственный комитет округа организовали проверку по факту гибели женщины в результате пожара в селе Белоярске Приуральского района ЯНАО. Возгорание произошло в многоквартирном деревянном доме, двое уцелевших жильцов были госпитализированы, об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по ЯНАО. «По данным следствия, в селе Белоярск Приуральского района в ходе тушения пожара в четырехквартирном жилом доме обнаружено тело местной жительницы. В больницу также доставлены двое пострадавших жильцов дома», — написали в официальном telegram-канале СУ СК России по ЯНАО. Деревянный дом по улице Октябрьской был признан аварийным. На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят комплекс судебно-криминалистических экспертиз. Ранее URA.RU сообщало, что в поселке Белоярске Приуральского района ЯНАО утром 13 января загорелся жилой дом. Спасатели ликвидировали открытый огонь в 7:36. Все пострадавшие — взрослые люди, проживающие в квартире №1.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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