Прокуратура и следственный комитет округа организовали проверку по факту гибели женщины в результате пожара в селе Белоярске Приуральского района ЯНАО. Возгорание произошло в многоквартирном деревянном доме, двое уцелевших жильцов были госпитализированы, об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по ЯНАО.
«По данным следствия, в селе Белоярск Приуральского района в ходе тушения пожара в четырехквартирном жилом доме обнаружено тело местной жительницы. В больницу также доставлены двое пострадавших жильцов дома», — написали в официальном telegram-канале СУ СК России по ЯНАО.
Деревянный дом по улице Октябрьской был признан аварийным. На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят комплекс судебно-криминалистических экспертиз.
Ранее URA.RU сообщало, что в поселке Белоярске Приуральского района ЯНАО утром 13 января загорелся жилой дом. Спасатели ликвидировали открытый огонь в 7:36. Все пострадавшие — взрослые люди, проживающие в квартире №1.
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