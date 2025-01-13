Курганцев ждет небольшое похолодание
Жителей Курганcкой области ждет незначительное понижение температуры воздуха. Об этом извещает сайт Gismeteo.
«Погода в Кургане на завтра, 14 января. Температура воздуха — 7-11 градусов холода», — сообщает метеоресурс. Столбики термометров опустятся на несколько пунктов по сравнению с 13 января.
Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер умеренный, днем до шести метров в секунду.
В Кургане 14 января незначительно похолодает
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!