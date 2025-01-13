В Курганскую область придет небольшое похолодание. Скрин

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Курганцев ждет небольшое похолодание
Курганцев ждет небольшое похолодание Фото:

Жителей Курганcкой области ждет незначительное понижение температуры воздуха. Об этом извещает сайт Gismeteo.

«Погода в Кургане на завтра, 14 января. Температура воздуха — 7-11 градусов холода», — сообщает метеоресурс. Столбики термометров опустятся на несколько пунктов по сравнению с 13 января.

Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер умеренный, днем до шести метров в секунду.

В Кургане 14 января незначительно похолодает
В Кургане 14 января незначительно похолодает
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Жителей Курганcкой области ждет незначительное понижение температуры воздуха. Об этом извещает сайт Gismeteo. «Погода в Кургане на завтра, 14 января. Температура воздуха — 7-11 градусов холода», — сообщает метеоресурс. Столбики термометров опустятся на несколько пунктов по сравнению с 13 января. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер умеренный, днем до шести метров в секунду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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