12 января 2025

В Югре назвали города с наибольшим числом ДТП

Нижневартовск и Сургут стали лидерами по количеству аварий на дорогах
© Служба новостей «URA.RU»
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За год в ХМАО произошло 1208 ДТП
За год в ХМАО произошло 1208 ДТП Фото:

Полиция ХМАО подвела итоги аварийности за 2024 год и назвала города, где произошло больше всего ДТП. По данным региональной Госавтоинспекции, лидерами по числу аварий стали Нижневартовск, Сургут, среди районов Югры — Нефтеюганский и Сургутский районы.

«В 2024 году в округе зарегистрировано 1208 ДТП, в которых погибли 118 человек, а 1686 получили травмы. Наибольшее количество ДТП зарегистрировано в городах Нижневартовск, Сургут, в Нефтеюганском и Сургутском районах», — сообщило ведомство в telegram-канале.

Наименьшее число аварий произошло в Лангепасе и Радужном, а также в арктической зоне — в Белоярском и Березовском районах. По данным Госавтоинспекции, общее количество ДТП в Югре уменьшилось на 6,3% по сравнению с 2023 годом. Число погибших в авариях снизилось на 19,2%, а раненых — на 1,9%.

Ранее URA.RU писало, что в Советском (ХМАО) усталость водителя привела к ДТП. В аварии пострадали четыре человека.

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Полиция ХМАО подвела итоги аварийности за 2024 год и назвала города, где произошло больше всего ДТП. По данным региональной Госавтоинспекции, лидерами по числу аварий стали Нижневартовск, Сургут, среди районов Югры — Нефтеюганский и Сургутский районы. «В 2024 году в округе зарегистрировано 1208 ДТП, в которых погибли 118 человек, а 1686 получили травмы. Наибольшее количество ДТП зарегистрировано в городах Нижневартовск, Сургут, в Нефтеюганском и Сургутском районах», — сообщило ведомство в telegram-канале. Наименьшее число аварий произошло в Лангепасе и Радужном, а также в арктической зоне — в Белоярском и Березовском районах. По данным Госавтоинспекции, общее количество ДТП в Югре уменьшилось на 6,3% по сравнению с 2023 годом. Число погибших в авариях снизилось на 19,2%, а раненых — на 1,9%. Ранее URA.RU писало, что в Советском (ХМАО) усталость водителя привела к ДТП. В аварии пострадали четыре человека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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