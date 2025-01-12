В Югре назвали города с наибольшим числом ДТП

Полиция ХМАО подвела итоги аварийности за 2024 год и назвала города, где произошло больше всего ДТП. По данным региональной Госавтоинспекции, лидерами по числу аварий стали Нижневартовск, Сургут, среди районов Югры — Нефтеюганский и Сургутский районы.
«В 2024 году в округе зарегистрировано 1208 ДТП, в которых погибли 118 человек, а 1686 получили травмы. Наибольшее количество ДТП зарегистрировано в городах Нижневартовск, Сургут, в Нефтеюганском и Сургутском районах», — сообщило ведомство в telegram-канале.
Наименьшее число аварий произошло в Лангепасе и Радужном, а также в арктической зоне — в Белоярском и Березовском районах. По данным Госавтоинспекции, общее количество ДТП в Югре уменьшилось на 6,3% по сравнению с 2023 годом. Число погибших в авариях снизилось на 19,2%, а раненых — на 1,9%.
Ранее URA.RU писало, что в Советском (ХМАО) усталость водителя привела к ДТП. В аварии пострадали четыре человека.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!