Происшествия Криминал В Челябинске возбудили уголовное дело после нападения собак на мальчика 13 января 2025 в 20:08 Размер текста - 17 + Агрессивные животные напали на ребенка в Ленинском районе (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске возбудили уголовное дело после нападения бездомных собак на десятилетнего мальчика 13 января. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области. «Выявлена публикация, согласно которой 13 января агрессивные животные напали на десятилетнего мальчика в Ленинском районе. По данному факту возбуждено дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). В ведомстве уточнили, что по данным очевидцев нападение собак происходит не впервые. Однако никаких действий по устранению проблемы не было предпринято. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего и собирают доказательную базу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Челябинске возбудили уголовное дело после нападения бездомных собак на десятилетнего мальчика 13 января. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области. «Выявлена публикация, согласно которой 13 января агрессивные животные напали на десятилетнего мальчика в Ленинском районе. По данному факту возбуждено дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). В ведомстве уточнили, что по данным очевидцев нападение собак происходит не впервые. Однако никаких действий по устранению проблемы не было предпринято. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего и собирают доказательную базу. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям