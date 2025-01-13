В Челябинске возбудили уголовное дело после нападения собак на мальчика

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Посёлок Сосьва. Свердловская область, собака, лес, пепелище, последствия пожара, бездомное животное
Агрессивные животные напали на ребенка в Ленинском районе (архивное фото) Фото:

В Челябинске возбудили уголовное дело после нападения бездомных собак на десятилетнего мальчика 13 января. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

«Выявлена публикация, согласно которой 13 января агрессивные животные напали на десятилетнего мальчика в Ленинском районе. По данному факту возбуждено дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

В ведомстве уточнили, что по данным очевидцев нападение собак происходит не впервые. Однако никаких действий по устранению проблемы не было предпринято. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего и собирают доказательную базу.

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В Челябинске возбудили уголовное дело после нападения бездомных собак на десятилетнего мальчика 13 января. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области. «Выявлена публикация, согласно которой 13 января агрессивные животные напали на десятилетнего мальчика в Ленинском районе. По данному факту возбуждено дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). В ведомстве уточнили, что по данным очевидцев нападение собак происходит не впервые. Однако никаких действий по устранению проблемы не было предпринято. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего и собирают доказательную базу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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