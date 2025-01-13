В Челябинске возбудили уголовное дело после нападения собак на мальчика

В Челябинске возбудили уголовное дело после нападения бездомных собак на десятилетнего мальчика 13 января. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.
«Выявлена публикация, согласно которой 13 января агрессивные животные напали на десятилетнего мальчика в Ленинском районе. По данному факту возбуждено дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
В ведомстве уточнили, что по данным очевидцев нападение собак происходит не впервые. Однако никаких действий по устранению проблемы не было предпринято. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего и собирают доказательную базу.
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