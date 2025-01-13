Пропавшего в зоне СВО свердловчанина объявили дезертиром

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Боец пропал после повторного заключения контракта с Минобороны (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Уроженца Режевского района (Свердловская область) Дмитрия М., подписавшего контракт с Минобороны, ошибочно признали дезертиром после того, как он пропал в зоне спецоперации РФ на Украине. Сестра солдата рассказала депутату Госдумы от региона Максиму Иванову, что его объявили беглецом, так как он якобы не вернулся из госпиталя.

«Служил в штурмовом отряде. И в августе перестал выходить на связь. Еще в сентябре ко мне обратилась его сестра, которая сообщила, что ее пропавшего брата отчего-то признали СОЧем. Якобы потому что тот не вернулся из госпиталя», — написал Иванов в своем telegram-канале. После обращения в военную прокуратуру бойца признали без вести пропавшим, а начисление денежного довольствия возобновили.

Дмитрий М. ушел на фронт из колонии в мае 2023 года. Через полгода после завершения контракта вернулся домой, но ненадолго. Уже в марте 2024-го он повторно заключил контракт.

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Уроженца Режевского района (Свердловская область) Дмитрия М., подписавшего контракт с Минобороны, ошибочно признали дезертиром после того, как он пропал в зоне спецоперации РФ на Украине. Сестра солдата рассказала депутату Госдумы от региона Максиму Иванову, что его объявили беглецом, так как он якобы не вернулся из госпиталя. «Служил в штурмовом отряде. И в августе перестал выходить на связь. Еще в сентябре ко мне обратилась его сестра, которая сообщила, что ее пропавшего брата отчего-то признали СОЧем. Якобы потому что тот не вернулся из госпиталя», — написал Иванов в своем telegram-канале. После обращения в военную прокуратуру бойца признали без вести пропавшим, а начисление денежного довольствия возобновили. Дмитрий М. ушел на фронт из колонии в мае 2023 года. Через полгода после завершения контракта вернулся домой, но ненадолго. Уже в марте 2024-го он повторно заключил контракт.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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