Россиян предупредили о новом способе мошенничества с кодом от «Госуслуг»

В Москве россиян предупредили о новом способе мошенничества, который позволяет злоумышленникам получить доступ к порталу «Госуслуги». Родителям могут позвонить из якобы школьной администрации и попросить назвать СМС-код. Об этом сообщает telegram-канал «Московское образование».
«Участились случаи мошенничества: вам могут позвонить от лица администрации школы и запросить код из SMS от Госуслуг для продолжения обучения во втором полугодии», — передают авторы канала. Граждан призывают не называть любые коды подозрительным лицам и предупреждают, что администрация школы никогда не запрашивает у родителей никаких цифр.
Это не первый такой случай, когда мошенники пытаются получить данные россиян от портала «Госуслуги». Например, злоумышленники создают поддельные справочные сайты и размещают там поддельные телефонные номера, якобы от службы поддержки «Госуслуг». Причем они специально продвигают фальшивые сайты в поисковиках в интернете.
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