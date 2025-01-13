Россиян предупредили о новом способе мошенничества с кодом от «Госуслуг»

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Мошенники прикидываются представителями школьной администрации для получения данных к порталу «Госуслуги»
Мошенники прикидываются представителями школьной администрации для получения данных к порталу «Госуслуги» Фото:

В Москве россиян предупредили о новом способе мошенничества, который позволяет злоумышленникам получить доступ к порталу «Госуслуги». Родителям могут позвонить из якобы школьной администрации и попросить назвать СМС-код. Об этом сообщает telegram-канал «Московское образование». 

«Участились случаи мошенничества: вам могут позвонить от лица администрации школы и запросить код из SMS от Госуслуг для продолжения обучения во втором полугодии», — передают авторы канала. Граждан призывают не называть любые коды подозрительным лицам и предупреждают, что администрация школы никогда не запрашивает у родителей никаких цифр. 

Это не первый такой случай, когда мошенники пытаются получить данные россиян от портала «Госуслуги». Например, злоумышленники создают поддельные справочные сайты и размещают там поддельные телефонные номера, якобы от службы поддержки «Госуслуг». Причем они специально продвигают фальшивые сайты в поисковиках в интернете. 

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В Москве россиян предупредили о новом способе мошенничества, который позволяет злоумышленникам получить доступ к порталу «Госуслуги». Родителям могут позвонить из якобы школьной администрации и попросить назвать СМС-код. Об этом сообщает telegram-канал «Московское образование».  «Участились случаи мошенничества: вам могут позвонить от лица администрации школы и запросить код из SMS от Госуслуг для продолжения обучения во втором полугодии», — передают авторы канала. Граждан призывают не называть любые коды подозрительным лицам и предупреждают, что администрация школы никогда не запрашивает у родителей никаких цифр.  Это не первый такой случай, когда мошенники пытаются получить данные россиян от портала «Госуслуги». Например, злоумышленники создают поддельные справочные сайты и размещают там поддельные телефонные номера, якобы от службы поддержки «Госуслуг». Причем они специально продвигают фальшивые сайты в поисковиках в интернете. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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